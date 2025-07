Patricia Kraus: "La música se ha aniñado, se ha atontado, ha perdido esa poesía"

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora Patricia Kraus, hija del tenor Alfredo Kraus, ha señalado que la música predominante en el panorama actual, "que básicamente es reggaetón", se ha "aniñado, se ha atontado" y ha "perdido la poesía".

"Creo que la música en ese sentido se ha simplificado muchísimo, se ha aniñado, se ha atontado, creo que ha perdido esa poesía, esa manera de intentar contar cosas de una manera más lírica", ha explicado Kraus, en una entrevista concedida a Europa Press, en el marco del lanzamiento de su nuevo single 'Voz Interior' y la presentación de su gira nacional 'Revolturas 2025'.

Kraus ha asegurado que hay artistas del panorama actual que le gustan porque la música actual abarca "no solamente lo que se escucha por la radio, que básicamente es reggaetón". "Hay tantas posibilidades de creación, hay tantas posibilidades de hacer tu música tú en tu casa. Hay cosas fantásticas", ha afirmado.

Sin embargo, ha precisado que la música 'mass media' no es lo que más le gusta y ha apuntado que ahora incluso se hace con Inteligencia Artificial (IA).

"Yo desde luego no uso IA, no lo usaré nunca y creo que la música tiene que salir de tu voz interior. El camino de un músico o de un artista yo creo que es de dentro hacia fuera, es de tu interior y es tu alma un poco la que habla. A veces te hace de terapia incluso", ha destacado Kraus.

En este sentido, ha explicado que su nuevo single 'Voz Interior' es un tema "más introspectivo, un poquito más emocional" que forma parte de su nuevo trabajo, 'Revolturas', que espera tener terminado antes de final de este año y que será un EP compuesto por siete temas.

"Es un poco el signo de toda mi carrera donde siempre he mezclado la música que me gusta. El otro día me decía un amigo: 'Oye, vente a soul-jazz-pop-rockear'. Es un poco todas las influencias que me gustan y que he intentado plasmar a lo largo de mi carrera, de ahí lo de revolturas", ha comentado.

En concreto, sobre este nuevo single, cuenta que hay mucha gente que le ha dicho que le recuerda un poco a Van Morrison, a Norah Jones y a Eva Cassidy. "Es un poco quizá más esta onda, un poquito más folky también dentro de lo que es mi manera de cantar", ha concretado.

"SOY MÁS SOCRÁTICA"

En la canción, Kraus habla de una conciencia superior. "Digamos que en este caso soy más socrática, un poco lo que pensaba Sócrates sobre la voz interior, que es algo que te acompaña, que nace contigo. Yo lo he sentido así. Cuando te paras un momento de todo el ruido --que a veces es insoportable--, te paras y en momentos de tu vida, escuchas esa voz interior que ha nacido contigo. Entonces, dices bueno qué curioso. No sé si solo soy yo o está también conectada con una conciencia superior", ha reflexionado.

Kraus nació en un ambiente familiar musical y ha asegurado que su padre influyó "mucho" en su amor por la música porque viajó con él en sus giras por todo el mundo. "Estar en un teatro con cuatro o cinco años detrás, entre cajas y el olor y ver tantos artistas, he conocido artistas maravillosos y personalidades. Entonces todo eso sí que forjó en mí una idea artística", ha asegurado.

De su padre, aparte de "su huella artística", destaca que era "muy cariñoso" y recuerda "esa admiración" que sentía cuando le iba a ver y a escuchar cantar.

Además, Kraus ha afirmado que también influyó en su carrera musical la tierra donde creció, las Islas Canarias, porque allí "la gente canta mucho en las reuniones y hay muy buenas voces".

SOLUCIONES EN ORIGEN ANTE LA CRISIS MIGRATORIA

Precisamente, preguntada por la crisis migratoria que se vive en Canarias, Kraus considera que es una situación que hay que "regular muy bien" y aboga por buscar soluciones en los países de origen en lugar de "culpabilizar" a quienes acogen.

"Una isla llega un momento que es que lo que hay, o sea, no hay más. Entonces, yo creo que hay que regular y, sobre todo, lo que me pregunto es: ¿Por qué no se arreglan las cosas en los países de origen de toda esta gente? ¿Por qué tienen que emigrar? Entonces ahí veríamos un poco qué es lo que está pasando. Vamos al lugar de origen, no culpabilicemos a todos los que están intentando acoger, porque me parece absurdo. Pero el debate ahí está, claro, en la calle", ha señalado.

Por otro lado, sobre los consejos que les daría a los jóvenes artistas que están comenzando, Kraus les ha recomendado que tengan "paciencia" y no desistan. "A muchísima gente que ha salido adelante le habían dicho que no muchas veces", ha apuntado.

En concreto, ha revelado que para ella el momento más difícil fue después de representar a España en Eurovisión en 1987 con la canción 'No estás solo'.

"Cuando fui a Eurovisión, después, me costó mucho encontrar lo que yo quería hacer, decir que no a las cosas, y encontrar un camino, eso es lo más difícil, encontrar tu camino, el que sea. Entonces, salir de la industria para poder hacer un poco lo que yo quería, me costó mucho", ha recordado, aunque ha añadido que ha tenido una carrera "muy bonita" y que lo importante "no es la meta" sino "el camino".