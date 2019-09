Paul McCartney y Ringo Starr se reúnen para homenajear a John Lennon

Actualizado 14/09/2019 14:10:19 CET

Paul McCartney y Ringo Starr - GETTY - Archivo

MADRID, 14 Sep. (Europa Press) -

Los dos únicos miembros supervivientes de los Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr han vuelto a unirse para homenajear a su compañero John Lennon con una versión de una de sus canciones, 'Grow Old with Me'.

Según informa Consequence of Sound, el tema estará incluido en el próximo álbum de Ringo Starr que llevará por título What's My Name. La canción versionada fue compuesta por Lennon en 1980, aunque no fue estrenada hasta 1984 cuando apareció en su disco póstumo 'Milk and Honey'.

Abordar este tema con un enfoque distinto no es una idea nueva. En los 90, McCartney y Starr junto a George Harrison se plantearon incluirla en su álbum recopilatorio The Beatles Anthology. Sin embargo, la idea fue finalmente descartada.

Junto a McCartney y Starr que cantarán además de tocar el bajo y la percusión respectivamente, estará Joe Walsh, el guitarrista de The Eagles.

La iniciativa, según ha comentado Ringo Starr, surgió después de hablar con Jack Douglas, el productor del álbum 'Double Fantasy' de John Lennon y Yoko Ono. Este le recomendó escuchar las grabaciones conocidas como 'The Bermuda Tapes' hechas por Lennon poco antes de morir. En ellas, el artista hablaba de Starr, lo que le conmovió y le animó a homenajearle.