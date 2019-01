Pete Doherty presenta en sociedad a su nueva banda: The Puta Madres

Actualizado 28/01/2019 16:32:57 CET

MADRID, 28 Ene. (EDIZIONES) -

Pete Doherty tiene nueva banda, The Puta Madres, y nada más presentarla en sociedad estrena ya un primer sencillo titulado Who's been having you over.

El álbum de debut completo del nuevo grupo del músico inglés tendrá título homónimo y verá la luz el próximo 26 de abril a través de Strap Originals / Cargo Records.

Las canciones del disco son All At Sea, Who's Been Having You Over, Paradise Is Under Your Nose, Narcissistic Teen Makes First XI, Someone Else To Be, The Steam, Travelling Tinker, Lamentable Ballad of Gascony, Avenue, A Fool There Was, Shoreleave y Punk Buck Bonafide.

Aunque ahora mismo Pete Doherty está de gira en solitario por el Reino Unido, tiene reservado el mes de febrero para unas cuantas de fechas de presentación en vivo de este nuevo proyecto.