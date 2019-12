Plácido Domingo recibe en La Scala de Milán una ovación de cerca de 20 minutos

Publicado 16/12/2019 11:35:16 CET

MILAN, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tenor español Plácido Domingo ha recibido una ovación con el público en pie de cerca de 20 minutos en La Scala de Milán, tras la celebración de una gala que ha conmemorado el 50 aniversario del debut del cantante en el coliseo italiano.

Con el escenario lleno de flores, Domingo ha concedido un bis improvisado tras la ovación, interpretando el aria de 'No puede ser' de la zarzuela 'La tabernera del puerto'. Durante el recital interpretó varias piezas verdianas, como las de 'Nabucco' o 'Il Trovatore'.

Domingo, que debutó un 7 de diciembre de 1969 en La Scala con 'Ernani', ha estado acompañado por la orquesta dirigida por el maestro Evelino Pidò, además de duetos con la soprano Saioa Hernández, Ferruccio Furlanetto y el tenor Jorge de León, según recoge Europa Press del medio italiano 'La Repubblica'.

Entre los asistentes también estuvieron Anna Nebretko o el dirigente del teatro Alexander Pereira, quienes subieron al escenario a felicitar a Domingo. "Me siento muy afortunada de estar aquí, los cargos y el 'metoo' no me interesan, es el mejor", ha señalado una de las asistentes en declaraciones recogidas por el mismo medio, que apunta a asistentes de diversa procedencia como Francia, Alemania o Turquía.

Plácido Domingo continúa con el cálido recibimiento en Europa tras las acusaciones de acoso sexual de una veintena de mujeres, después de haber recibido recientemente el apoyo del valenciano Palau de Les Arts. El tenor español debutará en 2020 como Guido di Monforte en la ópera de Verdi en el Festival de Salzburgo.