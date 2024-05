Una "poderosa" Taylor Swift enciende el Bernábeu con el repaso "histórico" a su carrera ante más de 50.000 'swifties'

Algunos asistentes han acusado problemas de acústica que les ha impendido entender las letras

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Taylor Swift se ha sentido "poderosa" este miércoles por la noche en el primero de los dos conciertos que ofrece en Madrid, en el Santiago Bernabéu, que ha encendido con el repaso histórico a su carrera que conforma la gira 'The Eras Tour' ante más de 50.000 'swifties', según estimaciones de la hostelería madrileña.

Durante más de tres horas, la artista se ha mostrado incansable en un espectáculo que ella misma ha calificado como una "aventura". Más de un año después del inicio de su gira y diez minutos después de las 20.00 horas de este miércoles, una cuenta atrás ha irrumpido en todas las pantallas del Real Madrid anunciando la inminencia de la llegada de la de Pensilvania, que ha emergido desde una plataforma en el escenario, al más puro 'Taylor's Version'. Envuelta en un traje de pedrería rosa y rodeada de sus bailarines que la custodiaban entre telas en forma de flor, ha entrado como la superestrella que es para deleitar con sus primeros hits, 'Miss Americana & the Heartbreak Prince' y 'Cruel summer'.

"Hola, encantada de conoceros. Este público... La forma en la que cantáis y bailáis... Es un gran comienzo, me estáis haciendo sentir excelentemente", ha dicho sonriente para después señalar a las gradas, que le han devuelto unos gritos que le han hecho sentir "poderosa", según ha añadido.

"NO VAMOS A VOLVER A ESTAR TANTO TIEMPO SEPARADOS"

Con 'The Eras Tour', Swift ha vuelto a España después de 13 años, algo que ha asegurado que "no va a volver a ocurrir", y que le ha permitido recorrer todos los álbumes de su carrera-'Lover', 'Fearless', 'Red', 'Speak Now', 'Reputation', 'Folklore', 'Evermore', '1989', 'Midnights' y el último, 'The Tortured Poets Department'- durante exactamente tres horas y veinte minutos.

El repertorio ha consistido en 45 temas que se han dividido en diez actos, enfocados en cada álbum y con una estética y apoyos visuales diferentes, que la artista ha calificado como "una aventura" de "muchas décadas" mientras pedía al público que acogiese estas canciones que ha escrito "por experiencias personales" o "historias inventadas", como suyas.

Como es costumbre desde que comenzó la gira en Arizona el pasado 17 de marzo, Taylor Swift ha tocado dos canciones sorpresa en acústico y en esta ocasión, en su primera noche en Madrid, la artista ha elegido 'Sparks fly' -que ya cantó en su última visita al país- y una mezcla de 'Snow on the beach' -que comparte con Lana Del Rey- y 'I look look in people's windows'.

Entre los 'swifties' situados en las gradas superiores, como Carlota, de 25 años, ha habido "alguna queja" porque la acústica del estadio no permitía entender perfectamente las letras. Aun así, en las zonas VIP no compartían esta visión y calificaban el concierto como "histórico".

Tal y como han explicado a Europa Press las 'swifties' que esperaban desde esta mañana en la fila para entrar, el disco 'Lover', con el que ha abierto el espectáculo, con canciones como 'The Man', hacen que Taylor Swift sea considerada "un icono feminista". Otra de las eras mejor recibidas por el público ha sido 'Fearless', con la que la artista ha cantado 'Fearless', 'You Belong With Me' y 'Love Story', con el reconocible 'Juliet marry me' que los asistentes al Bernabéu se sabía perfectamente.

Uno de los repasos en los que el espectáculo 'The Eras Tour' se hace más notable es 'Red', cuando Swift se ha apropiado del color rojo rodeada de sus bailarines y en la que, con su coreado '22', ha vuelto a regalar, como desde hace un año, su sombrero a una niña del público.

"FUCK THE PATRIARCHY"

Los 'swifties' no han bajado el nivel en 'We Are Never Ever Getting Back Together', 'I Knew You Were Trouble' y la versión de diez minutos de 'All Too Well' en el que han puesto todo su empeño en gritar "Fuck the patriarchy" ("que le den al patriarcado" en inglés).

Aunque entre era y era ha habido varios minutos, el espectáculo no ha parado y en todo momento los bailarines han creado las transiciones con una presencia escénica que ha impedido que el escenario vaciara. Con 'Speak now', Swift ha entonado 'Enchanted' y las pulseras que se han repartido al inicio del concierto a los asistentes se han encendido alternando el morado y rosa e iluminado el estadio.

Una de las eras más vengativas de la indiscutible reina del Pop es 'Reputation' y para hacer honor a la "mala reputación" que la industria musical le ha posado sobre los hombros, Swift ha cantado '...Ready for It?', 'Delicate', 'Don't Blame Me' y 'Look What You Made Me Do' en un escenario en el que las pantallas mostraban serpientes de forma continuada.

Tras su último álbum, 'The Tortured Poets Department', las secciones 'Folklore' y 'Evermore' se han unido y la artista ha mezclado canciones como 'Cardigan', 'Betty', 'August', 'Illicit Affairs' o 'My Tears Ricochet' con los muy bien recibidos 'Marjorie' y 'Willow' rodeada de un bosque de pinos con una cabaña en el centro.

"No sabía si estos dos discos podría tocarlos en directo, los escribí uno detrás del otro cuando comenzaba la pandemia y no sabíamos que nos depararía el futuro", ha reconocido emocionada la artista sentada al piano, que también ha aparecido mágicamente.

Pese a su forma de actuar, seguridad en el baile bailar y gestos característicos, parece que Swift aún se sorprende del fenómeno que ha creado con 'The Eras Tour' e incluso, tras dos minutos de una ovación ensordecedora tras 'Champagne Problems', la artista se ha mostrado totalmente incrédula al escuchar el ruido que generaba.

La era '1989', caracterizada por el color azul, ha dejado 'Blank Space', 'Shake It Off', 'Wildest Dreams' y 'Bad Blood', seguidas de 'The Tortured Poets Department', con 'But Daddy I Love Him' -título impreso en muchas camisetas vistas durante el concierto-, 'So High School', 'Who's Afraid of Little Old Me?', 'Down Bad', 'Fortnight', 'The Smallest Man Who Ever Lived' y 'I Can Do It With a Broken Heart'.

La última de las secciones, en la que los vestidos de lentejuelas azules han cobrado más sentido que nunca. Con 'Midnights', ha despedido la primera fecha en Madrid interpretando temas como 'Lavender Haze', 'Anti-Hero', 'Midnight Rain', 'Vigilante Shit', 'Bejeweled', 'Mastermind' y, entre gritos y fuegos artificiales, ha finalizado con 'Karma'.

Esta primera cita de Taylor Swift en Madrid no se la han querido perder otros artistas como Aitana, a quien el público ha recibido entre gritos minutos antes de que Swift saltara al escenario. Según Pollstar, 'The Eras Tour' es la gira "más taquillera" de la historia, superando el pasado diciembre los 1.000 millones de euros de recaudación, una cifra récord.

Durante la gira 'The Eras Tour' Taylor Swift no solo ha anunciado el lanzamiento de reediciones ('Taylor's Versions') de discos como 'Midnights' o 'Speak now', sino que el pasado 19 de abril, tras ganar el Grammy al Mejor Álbum Pop, la artista sorprendía a sus seguidores con 'The Tortured Poets Department', un trabajo completamente nuevo que se ha convertido en "el álbum más escuchado de la historia" de Spotify, alcanzando las más de 300 millones de reproducciones en 24 horas.

Con las denominadas 'Taylor's Version', Swift recupera la propiedad completa de su discografía después de que su anterior discográfica vendiese su obra sin su autorización en 2016.