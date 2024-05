MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Taylor Swift ha reunido, en su primera noche en el Santiago Bernabéu, a políticos españoles como la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el ministro de Transportes, Óscar Puente, o la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, además de cantantes como Aitana o los actores estadounidenses y amigos de Swift, Blake Lively y Ryan Reynolds. "Es un fenómeno", ha asegurado Díaz en el programa 'La mirada crítica'.

La artista inauguró su primera fecha en España con 'The Eras Tour' en un concierto de más de tres horas que Díaz describía como "espectacular". "Salgo más 'swiftie' de lo que entré. No solo era mi hija, todo el público se sabía sus canciones. Es espectacular, un concierto que merece la pena, un fenómeno", ha añadido en declaraciones recogidas por Europa Press.

Uno de los momentos más señalados de la noche fue la ovación ensordecedora de casi tres minutos que recibía la de Pensilvania tras cantar al piano 'Champagne problems', una "locura", según ha asegurado Álvarez de Toledo en su cuenta de Twitter (X).

Otro de los políticos que tampoco se perdió el concierto fue Puente, quien escribía nada más comenzar el concierto que Swift era una "diosa" e incluso bromeaba con que la artista había hecho un "homenaje a Pucela" cuando las pulseras que los asistentes portaban se iluminaron en morado y blanco.

También asistió, en calidad de "madre entregada", la que fue directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que aunque ha reconocido que no era 'swiftie', fue un "espectáculo equivalente a Madonna".

"Iba porque era la ilusión de la vida de mi hija y la verdad es que reconozco que es un espectáculo que merece muchísimo la pena. Es equivalente a la Madonna de mi época, nunca había visto un espectáculo igual. Tres horas y pico cantando, un minuto desaparece para vestirse... Merece muchísimo la pena", ha asegurado González en declaraciones para Europa Press.

GUIÑO A BLAKE LIVELY Y RYAN REYNOLDS EN EL CONCIERTO

Durante una entrevista para 'Today show' con motivo de su última película 'If', el actor de Hollywood Ryan Reynolds ya aseguró que tanto él como la actriz Blake Lively acompañarían a Swift durante 'The Eras Tour' en Madrid, e incluso la artista de 'You belong with me' les hizo un guiño al dedicarle a los hijos de ambos su canción 'Agustine'.

"Tengo que decir que en 'Folklore', alguno de mis personajes favoritos son James, Inez y Betty", decía risueña Swift haciendo un referencia a los personajes de este tema, llamados así por los hijos de Lively y Reynolds.

"NO ME CREO QUE EN MENOS DE 7 MESES ESTÉ CANTANDO AQUÍ"

Entre las 'swifties' que no se perdieron el repaso "histórico" de Swift por todos sus discos estaba Aitana, que llegaba al concierto a pocos minutos de que la artista americana saltase al escenario y a la que el público recibió entre gritos.

Precisamente, en menos de 7 meses la cantante de 'Alpha' llenará el Bernabéu en dos conciertos, algo que según escribía, "no puede creer".

"Taylor, TE AMAMOS. Esto está siendo un sueño. No me puedo creer que en menos de 7 meses vaya estar yo cantando aquí. 28 (sold out) y 29 de diciembre (faltan las últimas entradas)", ha celebrado en su cuenta de Instagram.