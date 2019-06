Pol 3.14 estrena el videoclip de Agosto, una oda a los interminables veranos de la infancia

Actualizado 28/06/2019 14:17:18 CET

MADRID, 28 Jun. (EDIZIONES) -

Pol 3.14 estrena este viernes en exclusiva en Europa Press el videoclip de Agosto, canción que forma parte de Conexiones artificiales, el último disco del músico madrileño.

¡Qué poco se parecen los veranos que vivimos en la edad adulta a lo que vivíamos de niños y adolescentes! En recuerdo a aquellas vacaciones surge Agosto, un tema con el que Pol 3.14 recuerda con melancolía aquellos agostos con toda una oda a los veranos en la juventud. "A la no consciencia Al no tiempo. A los días largos", cuenta.

"Agosto representa un oasis vital en mi carrera. Una buena canción pop. Clara, directa y sin parafernalias. Es la única canción que he publicado que he compuesto con piano. Acababa de ver la película Call me by your name, fuente de inspiración para los sentidos", explica.

Agosto, es una de las canciones favoritas del Pol 3.14 de su último disco, Conexiones Artificiales (La Cupula Music, 2019), un tema que "llegó cuando ya tenía el disco acabado, como todo lo bueno, cuando menos te lo esperas".

El productor musical de la canción es Enaut Gaztañaga, mientras que el vídeo está autoproducido por Pol con múltiples aportaciones, piezas que fueron enviando los fans y amig@s del artista y que simbolizan el verano. Pol grabó el resto de tomas con su teléfono móvil queriendo dar una sensación de inmediatez ,espontaneidad y rebeldía que solo nos da esta época del año. El video ha sido editado por Sara Polo.

Pol 3.14 es un cantante y compositor madrileño con una importante trayectoria musical que empieza en 2010. Desde entonces no ha parado de componer. Estudió Periodismo y ejerció durante un tiempo, pero la pasión por componer le llevó a dedicarse plenamente a la búsqueda de su hueco en el panorama musical. Entre sus influencias figuran Phoenix, The Drums, Radiohead, Beach Fossils, Angus & Julia Stone, Antonio Vega, Sidonie...

Algo alejado en esta nueva etapa del circuito más mainstream, se presenta en 2019 con Conexiones Artificiales, un trabajo sobre la necesidad de regresar a lo esencial. Una obra anclada en la madurez personal y artística, apostando por su sello tan característico e inconfundible, entregado a un público fiel que le ha seguido todos estos años y enamorando a los que hoy le descubren.

Música pop con personalidad, canciones que van del intimismo al nervio épico, melodías tristes y alegres al mismo tiempo, son su característico sello de identidad. Una ventana a la esperanza que deja una agradable sensación de felicidad.