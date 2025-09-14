El primer macroconcierto en el Vaticano llena la plaza de San Pedro con artistas como Karol G y Andrea Bocelli

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer macroconcierto celebrado en el Vaticano este sábado ha llenado la plaza de San Pedro con las actuaciones de Karol G, Andrea Bocelli, Pharrell Williams y John Legend.

Además, la cúpula de San Pedro se iluminó con un espectáculo aéreo de más de 3.000 drones y luces, con imágenes inspiradas en los frescos de la Capilla Sixtina y en el que se homenajeó al papa Francisco. Un evento que, como se subrayaba en el comunicado de prensa de presentación del encuentro, celebra "la fuerza de la fraternidad" y lanza al mundo "un abrazo simbólico y un renovado compromiso colectivo por la protección de la Creación".

La reguetonera Karol G interpretó dos canciones: 'Mientras Me Curo del Cora' y un dúo con Andrea Bocelli en el que cantaron 'Vivo por ella'. Asimismo, Andrea Bocelli y el cantante estadounidense Teddy Swims interpretaron 'Amazing Grace', canción que inauguró este concierto titulado 'Grace for the World'.

También subió al escenario de la plaza de San Pedro Pharrell Williams, que interpretó 'Happy', subrayando ante los asistentes que "la felicidad es la verdad". Por su parte, John Legend interpretó al piano las canciones 'Glory' y 'Bridge Over Troubled Water'.

También participó el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica de San Pedro, quien inauguró el concierto en nombre del papa León XIV, reiterando el "no a la guerra" y el "sí a la paz y la fraternidad". Además, los asistentes han celebrado anticipadamente el cumpleaños del pontífice, que cumple 70 años.

El concierto marcó el cierre del tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, un evento ha promovido 15 mesas redondas y talleres de debate con la participación de personalidades de relevancia internacional.