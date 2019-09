Proyección con música en vivo por los 25 años de 'Forrest Gump' en Madrid

Publicado 13/09/2019 8:05:54 CET

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Cines Callao de Madrid celebran el 25 aniversario de la película 'Forrest Gump' con la proyección del film y concierto de su banda sonora con The Forrest Band.

The Forrest Band es un espectáculo vibrante en el que aparecen todas y cada una de las canciones que la banda de nueve músicos interpreta en directo, apoyándose sobre proyecciones e imágenes históricas.

En la selección hay temas de Elvis Presley, Fleetwood Mac, Credence Clearwater Revival, Aretha Franklin, Lynyrd Skynyrd, Tree Doog Night, The Byrds, The Doors, Jimi hendrix, The Mamas & The Papas, The Doobien Brothers, Simon & Garfunkel, Bob Seger, Jackson Browne, Buffalo Springfield o Michael McDonald, entre otros.

Las sesiones tendrán lugar el 23 de septiembre y los días 4, 5 y 6 de octubre. Las entradas se podrán comprar pronto en www.reservaentradas.com.