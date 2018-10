Pulpul, de Ska-P, deja los escenarios por culpa del tinnitus

Actualizado 23/11/2015 12:44:41 CET

El vocalista y guitarrista de Ska-P, Pulpul (Roberto Gañán Ojea, Madrid, 1971), ha anunciado en un comunicado recogido por Europa Press su retirada de los escenarios debido al tinnitus que padece.

"Prácticamente ha pasado un año ya, un año sin escenarios, sin kilómetros, sin vosotr@s. Sabéis de sobra que os echo de menos, pero después de 2 tratamientos para sanar el tinnitus, sigo igual y no podré volver a los escenarios si no logro eliminar esta mierda", explica.

Los tinnitus o acúfenos son un fenómeno perceptivo que consiste en notar golpes o sonidos en el oído, que no proceden de ninguna fuente externa. Pueden ser provocados por gran número de causas, generalmente traumáticas, ser producto de un síntoma de taponamiento de los oídos o de síndrome de Ménière.

El término se utiliza para describir cualquier tipo de sonidos que nazcan en los oídos o cabeza y que generalmente son audibles sólo por la persona afectada. Pueden ser pitidos o zumbidos que a veces son pulsátiles, percibiéndose a modo de latidos.

A este respecto, apunta que después de "veinte años" con su "ejército de grillos" ahora tiene queparar porque si sigue "expuesto a muchos decibelios la intensidad de los acúfenos crece", y eso le "asusta". "No quiero obsesionarme y seguiré intentándolo con otros tratamientos alternativos a los fármacos, ya que los médicos me dicen que no existe cura, de momento", apunta.

"Espero que me podáis comprender, hace mas de 20 años que no estoy en silencio y lo peor es que el ejército de grillos crece en número según pasa el tiempo. Sé que muchos músicos sufren de tinnitus y siguen adelante porque nuestra vida sin música es una vida vacía, pero es que yo hice lo mismo y esto ha ido a peor, tened mucho cuidado, proteged vuestros oídos todo lo que podáis", prosigue el texto.

En esta línea, agradece de corazón toda la información que los fans le han enviado sobre "clínicas que dicen que sanan esta patología", pero apostilla: "Mi experiencia con dos de ellas me dice que solo van a lo que van y tengo amiguetes músicos que también han salido decepcionado de otras clínicas con tratamientos similares".

"Os pediría, que si sabéis de algún músico que haya sido curado me lo hagáis saber, os lo agradecería mucho. Esta es la principal causa de mi retirada (espero que temporal) de los escenarios. Eso si, quiero que sepáis que sigo haciendo canciones en casa y en cuanto estén terminadas me gustaría compartirlas con vosotr@s, porque sino es así, no tendrían ningún valor para mi", concluye.