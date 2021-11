Robe Iniesta llega a Madrid con 'Mayéutica': "La gente está un poco moñas con lo de revisar letras"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante Robe Iniesta, exvocalista de Extremoduro, regresa a Madrid este sábado 20 de noviembre con una actuación en el Wizink Center dentro de su gira 'Mayéutica' con la que asegura que no va a dejar ningún tema fuera de su repertorio "a pesar de las revisiones políticamente correctas".

"A veces tienes que importunar a la gente y decir cosas que puedan molestar, aunque yo mismo a veces ni siquiera entiendo todo lo que digo en las letras. Hay cosas que las escribo y con el tiempo cogen otro significado, pero creo que la gente está un poquito moñas hoy en día con todo eso", ha señalado en una entrevista con Europa Press el músico.

En 'Mayéutica', Iniesta ha estado combinando temas de sus álbumes en solitario junto con canciones míticas como 'So payaso' --y su repertorio incluye canciones como 'Golfa' o 'Jesucristo García'--. En cualquier caso, ha confirmado que no va a descartar tocar en directo ninguna de sus composiciones porque las letras "ni tienen que ser correctas ni aceptadas".

"Las letras salen y ni siquiera piensas en qué vas componiendo, a veces incluso estás haciendo de abogado del diablo. Yo no voy a dejar de hacer canciones por corrección política nunca, porque entonces no podríamos cantar nada. Si dejo de hablar de algo en mis canciones es porque quizás me cueste más trabajo sentir algunas cosas, no por otra cosa", ha admitido.

"Con las canciones de siempre a mí me vale con que te emocionen. Si además te hacen pensar o plantearte cosas, para qué queremos más. Por mi parte, no creo que haya que hacer esta revisión de todo, a ver si he dicho 'culo', aunque imagino que habrá gente que sí componga así. Pero a veces tienes que molestar y transgredir", ha añadido.

En este concierto de Madrid, podrá haber gente de pie en la pista, algo que Iniesta agradece --"todavía me sigue sorprendiendo ver tanta gente joven en mis actuaciones", reconoce--. No obstante, el músico reconoce no estar conforme con la gestión política que se ha hecho de la pandemia, enfocada en el sector musical.

"Elegimos a los políticos por su carisma, por la publicidad que hacen, no por ser los más listos. Por eso no me han defraudado, porque ya sabía que todos eran medio tontos. Hay unos cuantos gremios en los que desde hace muchos años se han ido metiendo los trepas, la gente que quería medrar sin necesidad de formación concreta, y uno de ellos es la política", ha criticado.

"Hemos pasado ya por varios momentos: ha habido el tiempo de los constructores y siempre está ahí el de los políticos, que es una profesión a la que se han ido los trepas porque solo sirve tener labia y convencer a los demás, además de tener una imagen", ha lamentado el excantante de Extremoduro.

EL FUTURO DE EXTREMODURO

Preguntado al respecto del futuro de su antigua banda, reconoce que "no hay mucho que rascar". "La gira que íbamos a hacer no es que esté en el aire, es que la suspendió la promotora porque no han querido esperarse a que se pasara la pandemia y luego poner fechas: no se podía ir poniendo fechas y cambiando indefinidamente, eso cualquiera que tenga dos dedos de frente lo sabe", ha indicado.

Es por ello que Iniesta da esa gira por "finiquitada", aunque no descarta que en el futuro se pudiera hacer otra. "Quizás no llevaría nombre de despedida, sería como una especie de reunión, pero no sé si pasará", ha explicado, para después señalar que lo que más le "ilusiona" es un nuevo disco en solitario para el que ya tiene material.

"Yo me lo replanteo todo siempre, tengo muchas dudas y lo pienso todo muchas veces. No entiendo a la gente que está muy segura de las cosas, eso no es evolucionar. Intento no tener unas certezas tan grandes como para que sean inamovibles: es la única manera de hacer bien las cosas", ha concluido.