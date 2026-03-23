Rodrigo Cuevas publica 'Manual de belleza': "No tenemos que esperar a que la oficialidad sea la salvación de la lengua"

Archivo - El artista, Rodrigo Cuevas, durante su concierto en el Movistar Arena, a 25 de enero de 2025, en Madrid (España). Rodrigo Cuevas es un cantante, compositor, acordeonista, percusionista, DJ y presentador de televisión español. En La Romería, el e - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El artista Rodrigo Cuevas une ironía y política, además de reiterar su defensa del asturiano en su tercer disco, 'Manual de belleza'. Así, ha asegurado que la oficialidad de la lengua no debe ser "la salvación", al tiempo que ha señalado a la globalización como causante del descenso de hablantes en lenguas coficiales.

"Tampoco tenemos que esperar a que la oficialidad sea la salvación de la lengua, porque, creo que está haciendo mucho peor la globalización e Internet. Está haciendo mucho más daño a las lenguas minorizadas que la ausencia o tener la oficialidad", ha explicado Cuevas en una entrevista con Europa Press.

El asturiano ha explicado que "los números no paran de descender" en lugares como Galicia -donde el gallego "siempre estuvo totalmente asentado en las casas"- o incluso en Cataluña -con una "lengua mucho más potente-.

"Ahora bajan los números por culpa de la producción cultural, de lo difícil que es luchar contra la producción cultural en las lenguas principales que son castellano e inglés. Con Internet es imposible igualar, habría que tener unos recursos públicos tremendos para poder igualar la producción (cultural)", ha apreciado.

Precisamente, en la canción que firma junto a Massiel, 'Un mundo feliz', el cantante sueña con un mundo en el que "la gente habla en asturiano" y esta es la lengua oficial. Así, ha explicado que aunque con el Gobierno de Pedro Sánchez la oficialidad está "más cerca", es algo que tiene que partir de Asturias.

"Hombre, más cerca estamos. La cosa es que eso tiene que partir primero de Asturias, y en Asturias para aprobar la oficialidad del asturiano hacen falta más escaños en el Parlamento. Y de momento ningún partido de derechas parece apoyar la oficialidad del asturiano, no sé por qué. En otras comunidades sí y en Asturias no", ha afeado.

Cuevas ha señalado que "a un lado de la Ría del Eo" los ciudadanos tienen derecho a estar escolarizados en su lengua materna, el gallego, y al otro lado no hay "los mismos derechos".

"La gente que vive a un lado de la Ría del Eo tiene derecho a estar escolarizado en su lengua materna y al otro lado de la Ría de Eo no tenemos los mismos derechos, sufrimos ese desprestigio, no sé por qué. También la oficialidad es algo que los asturianos siempre tenemos ahí a punto y nunca llega", ha apuntado.

MUJERES EN LA MÚSICA, "SIEMPRE JUZGADAS"

El artista ha completado este trabajo con colaboraciones con artistas "icónicas" como Massiel -regresa tras 20 años-, Ana Belén -con ella hace el pasodoble 'Sácame a bailar'-- o la rapera Mala Rodríguez -en 'BLZA'-. En ese sentido, Cuevas ha reflexionado sobre el papel de la mujer en la industria musical y en la sociedad.

"(El mundo de la música) es un mundo tan masculinizado en el siempre estás juzgada, siempre vas a ser juzgada. Como lo que pasa con Rosalía: si hablas poco porque hablas poco, si hablas mucho porque hablas mucho, si te vistes con poca ropa porque te vistes con poca ropa, si no te desvistes porque eres una mojigata... Siempre hay como tela de juicio para la mujer en el mundo de la música", ha añadido.

Por eso, a juicio de Cuevas, tanto Massiel como Ana Belén y Mala Rodríguez son "figuras muy potentes, porque han logrado "sobreponerse" a estos juicios.

"Es difícil estar todo el día en boca de la gente. Te hace hartarte y supongo que te hace achicarte por momentos. Y cuando no te achicas generas un personaje o generas una carrera que de repente se vuelve mucho más sólida. Precisamente por eso, porque no pudieron contigo aunque sea tan desagradable tener que estar demostrando", ha concluido.