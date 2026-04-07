Rosalía, Amaia, Guitarricadelafuente y Leiva, favoritos en la 3ª edición de los Preimios de la Academia de la Música

Archivo - La cantante Rosalía durante el Concierto-Manifiesto x Palestina en el Palau Sant Jordi, a 29 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Concierto-Manifiesto x Palestina, cuenta con artistas como Bad Gyal, Oques Grasses, Morad, Lluís - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las artistas Rosalía y Amaia, así como Guitarricadelafuente y Leiva han sido los máximos nominados -optan a 8 galardones cada uno- en la tercera edición de los Premios que organiza la Academia de la Música de España.

Le siguen Ruslán Mediavilla, conocido como Rusowsky, y Amaral, que han obtenido cinco nominaciones cada uno por sus trabajos 'Daisy' y 'Dolce vita', respectivamente. Después les siguen Lía Kali con 4 nominaciones y Aitana, Zahara o Valeria Castro, que optan a 3 premios cada una.

Concretamente, Rosalía luchará por el premio a Productor del Año, a Mejor Videoclip por 'Berghain', Mejor Álbum Pop por 'Lux'; Canción del Año, Mejor Canción Pop y Compositor del Año por 'La perla', así como a Álbum del Año y Artista del Año.

Amaia opta a Mejor Ingeniería, Mejor Videoclip por 'Aralar'; Álbum del Año, Mejor Gira y Mejor Álbum de Pop por 'Si abro los ojos no es real'; Mejor Canción de Pop y Mejor Canción del Año por 'M.A.P.S' y Artista del Año.

Después, Guitarricadelafuente opta a Mejor Vídeoclip, Mejor Canción Pop, Compositor del Año y Canción del Año por 'Full time papi'; Mejor Disco de Música Alternativa con su 'Spanish Leather', Mejor Canción de Música Alternativa por 'Babieca', así como Artista del Año.

El cuarto artista que también ha acumulado 8 nominaciones es Leiva, quien intentará hacerse con Mejor Canción de BSO y Mejor Vídeo Musical Versión Larga por 'Hasta que me quede sin voz', Mejor Gira, Mejor Canción Pop Rock y Canción del Año por 'Caída libre' con Robe Iniesta, Compositor del Año por 'El polvo de los días raros'. También compite por Álbum del Año con 'Gigante'.

Durante la gala, que se celebrará el próximo 26 de mayo en Madrid, Rosalía competirá con Aitana, Amaia, Guitarricadelafuente o Rusowsky por el premio a Artista del Año.

La presidenta de la Academia de la Música de España, Sole Gímenez, ha explicado que esta edición premiará a artistas en 43 categorías -además habrá un premio de Honor- y que no solo representa el "reconocimiento" de la industra, si no que es una "celebración del talento".

En la categoría de Mejor Álbum de 2025 tienen posibilidades el 'Lux' de Rosalía, 'Si abro los ojos no es real' de Amaia, 'Dolce vita' de Amaral, 'Gigante' de Leiva y 'Daisy' de Rusowsky, mientras que en Canción del Año la disputa será entre 'M.A.P.S' de Amaia, 'Full time papi' de Guitarricadelafuente, 'Caída libre' de Leiva en colaboración con Robe Iniesta, 'La perla' de Rosalía y 'MalibU' de Rusowsky.

También en la categoría del Compositor del Año están presentes estos favoritos: Eva Amaral y Juan Aguirre están nominados por 'Dolce vita, Leiva con 'El Polvo de los Días Raros', Guitarricadelafuente por 'Full time papi', Rosalía por 'La Perla', Rusowsky por 'MalibU' y Valeria Castro por 'Tiene que ser más fácil'.

El jurado de la Academia de la Música, que es quien elige estos nominados, ha propuesto que sean Barry B, La Paloma, Rata, Sanguijuelas del Guadiana y Ultraligera quienes compitan a Mejor Nuevo Artista.

En la pasada edición de los galardones, la Academia premió el trabajo de artistas como Rozalén, Amaia, Dani Fernández, Nathy Peluso o Alcalá Norte, entre muchos otros.