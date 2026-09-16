Rosalía, Drexler, CA7RIEL & Paco Amoroso o Karol G, entre los favoritos a los Latin Grammy

Rosalía, en Nueva York. - CORTESÍA DE DESIGUAL

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Rosalía, Jorge Drexler, CA7RIEL & Paco Amoroso, Karol G y Edgar Barrera se encuentran entre los favoritos de la 27º entrega anual de los Latin Grammy, en los que están nominados también otros artistas españoles como Alejandro Sanz, Bad Gyal, Quevedo o Pablo Alborán.

La Academia Latina de la Grabación ha publicado este miércoles la lista de los nominados a estos galardones, que se entregarán el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas (EEUU).

Este año, aspiran a ganar la categoría de Álbum del Año --una de las principales-- Anitta con 'Equilibrivm', CA7RIEL & Paco Amoroso con 'Free Spirits', Jorge Drexler con 'Taracá', Silvana Estrada con 'Vendrán Suaves Lluvias', Karol G con 'Tropicoqueta', Mon Laferte con 'Femme Fatale', Carín León con 'Muda', Milo J con 'La Vida Era Más Corta', Rawayana '¿Dónde Es El After?'; y Rosalía con 'Lux'.

Precisamente, la artista catalana ha arrasado con siete nominaciones, a la par de Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler, y solo superada por el compositor Edgar Barrera (10 nominaciones, dos de ellas en la categoría Mejor Canción del Año).

En el caso de Rosalía, compite con 'La Perla' (feat. Yahritza y Su Esencia) en las categorías de Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Canción Pop; con 'Memória' a Mejor Canción en Lengua Portuguesa, con 'LUX' a Mejor álbum y Mejor Álbum de Música Alternativa; y a Mejor Vídeo Musical Versión Corta con 'Sauvignon Blanc'.

Otros artistas destacados por han sido Mon Laferte y Silvana Estrada, con seis nominaciones por sus discos 'Femme Fatale' y 'Vendrán Suaves Lluvias', respectivamente; o Milo J, con cinco por su álbum 'La Vida Era Más Corta'.

MEJOR NUEVO ARTISTA

Por otro lado, la categoría de Mejor Nuevo Artista presenta una vez más un conjunto único de nominados: Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.

Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, ha destacado que estos artistas "reflejan la extraordinaria diversidad y constante evolución de la música latina".

"Nuestros miembros son el corazón del Proceso de Premiación, y su participación y experiencia garantizan que el Latin Grammy siga siendo el referente de excelencia en la música latina", ha agregado.

ARTISTAS ESPAÑOLES

Otros artistas españoles incluidos en la lista de este año son Bad Gyal, que compite a las categorías de Mejor Interpretación Reggaeton y Mejor álbum de Música Urbana; Leiva, que está nominado a Mejor Canción Pop/Rock y a Mejor Video Musical Versión Larga por 'Hasta Que Me Quede Sin Voz'

También aparecen en la lista Pablo Alborán, nominado a Mejor álbum contemporáneo ('Y Ahora Qué +'); Alejandro Sanz, que aspira a Mejor Álbum Pop Contemporáneo; Quevedo como compositor por 'Yo y Tú' a Mejor Canción Urbana junto a Beéle y Ovy on the Drums; o Hakuna, en la categoría de Mejor Álbum Cristiano en español, entre otros.