Rosalía triunfa en los Latin Grammy con 6 premios, entre ellos a mejor álbum por 'Lux' y mejor canción por 'La perla'

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rosalía ha triunfado en la 27ª edición de los Latin Grammy, entregados por la Academia Latina de la Grabación, al recibir dos de los premios más importantes: el Grammy Latino a la mejor canción por 'La Perla' y el galardón al mejor álbum por 'LUX', que se suman a otros cuatro galardones.

La cantante también ha sido galardonada en otras cuatro categorías: la de mejor canción pop ('La perla'), mejor álbum alternativo ('LUX') y mejor video musical de formato corto ('Sauvignon Blanc'), además de recibir otro galardón a la ingeniería de su disco.

Al recoger el galardón al mejor álbum, la cantante reconoció que 'LUX' "ha sido un salto al vacío". "Es muy importante que puedas decir tu verdad, y este disco es mi verdad", afirmó emocionada, al tiempo que pidió "más luz en el mundo".

En la categoría a Grabación del Año, donde también estaba nominada la catalana, el premio fue para Milo J., por 'Niño', mientras que Alejandro Sanz se alzó con el Mejor álbum pop contemporáneo con '¿Y ahora qué +?' y el Mejor álbum de cantautor reconoció a 'Taracá', de Jorge Drexler. También fue reconocida Alaska, Premio a la Excelencia Musical.

Karol G, otra de las favoritas, se alzó con el premio al mejor álbum de música urbana por 'Tropicoqueta' mientras que el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso, que también figuraban en la lista de favoritos, se llevaron los premios a mejor actuación de música electrónica y mejor canción pop/rock.

En 'Mejor artista nueva' se reconoció a Aria Vega mientras que el puertorriqueño Daddy Yankee fue nombrado 'Persona del Año', además de actuar en la gala, donde interpretó sus grandes éxitos, como 'Gasolina', 'Despacito' o 'Lo que pasó, pasó' y 'Dura', que cantó junto a Bad Gyal.

Además, la Mejor canción de rap/hip hop fue 'Antisistema' de J Noa, Trooko; Mejor canción urbana para 'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66', de Santiago Alvarado, Bizarrap y Daddy Yankee; la Mejor canción alternativa para 'Ante la duda, baila', de Jorge Drexler; y la Mejor canción de cantautor para 'Dime', de Silvana Estrada.

Mientras, el Mejor álbum de rock fue para 'Shine' de Fito Paez; Mejor canción de rock para 'Ego', de Anton Curtis Delost, Niko Rubio y Mónica Velez Domínguez; Mejor canción de rock/pop para 'Hasta Jesús tuvo un mal día', de CA7RIEL & Paco Amoroso featuring Sting; y el Premio a Álbum Pop Tradicional fue para 'Yo Canto 2', de Laura Pausini.

El premio a Mejor álbum de música mexicana contemporánea fue para 'Dosis' de Xavi; el Mejor álbum tropical contemporáneo para 'Antes de que el tiempo se vaya', de Fonseca; el Mejor álbum tropical, para 'La vida era más corta', de Milo J; el Mejor álbum de salsa para 'El alma en clave', de Luis Enrique; y el Mejor álbum de cumbia/vallenato para 'El último disco vol. 1', de Carlos Vives.

Además, el Mejor álbum de merengue/bachata reconoció a 'Chula', de Techy; el Mejor álbum de música ranchera/mariachi a 'La Fernández', de Camila Fernández; el Mejor álbum de música de banda, a 'Piedras a la Luna', de Edén Muñoz; y el Mejor álbum de música tejana, a 'Bobby Pulido & Friends Una tuya y una mía (Vol.2/En Vivo)', de Bobby Pulido.

Mientras, el Mejor álbum de música norteña reconoció a 'Lo que me falta por llorar', del Grupo Frontera; la Mejor canción regional mexicana a 'No capea', de Edgar Barrera, Iván Gamez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Xavi, Luis Mexia y Adelaido Solis y en la Mejor canción tropical hubo empate, con 'Nombre y Apellido', de Luis Enrique, De La Ghetto y 'Realidad-Es', de José Aguirre (Grupo Niche).

El Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa galardonó a 'Equilibrivm', de Anitta; la Mejor canción en lengua portuguesa fue para 'Viver e morrer de amor na América Latina' de Johnny Hooker e Ney Matogrosso; y el Mejor álbum de música flamenca a 'Popular', de Yerai Cortés.

Respecto al Mejor álbum instrumental fue para 'A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole', de Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta; el Mejor álbum de tango fue para 'Le Grand Tango' de Quinteto Astor Piazzolla, entre otros reconocimientos. Asimismo, como Compositora del año fue reconocida Sara Schell y como productor del año, Edgar Barrera.

Además de los galardones, hubo homenajes para el cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, por el centenario de su natalicio, y el cantante de salsa Willie Colón durante la ceremonia, celebrada en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas (Estados Unidos).