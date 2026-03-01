Rosalía gana el premio a Artista Internacional del Año en los BRIT Awards

Archivo - La cantante Rosalía. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

Rosalía ha ganado el premio a Artista Internacional del Año en los BRIT Awards, los más importantes de la música británica.

Rosalía es la primera artista española en ganar el galardón de Artista Internacional del Año de los BRIT Awards, que este 2026 ha celebrado su edición número 49.

La artista catalana se ha impuesto en esta categoría al puertorriqueño Bad Bunny, las estadounidenses Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Chappell Roan, CMAT, Doechii, Sombr y Tyler, The Creator.

Además, durante la gala celebrada este sábado por la noche en Manchester (Reino Unido), Rosalía interpretó por primera vez en directo la canción 'Berghain' de su último disco 'LUX', acompañada por Björk y por una orquesta y bailarines, tal y como aparece en el videoclip del single.