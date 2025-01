RTVE y Benidorm inauguran una exposición con piezas inéditas del antiguo festival y el actual 'Benidorm Fest'

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

RTVE y el Ayuntamiento de Benidorm han puesto en marcha una exposición oficial para que, de forma gratuita en el edificio consistorial, los visitantes y eurofans puedan ver material inédito del antiguo Festival de Benidorm así como piezas del actual 'Benidorm Fest'.

La directora del Archivo de RTVE, Virginia Bazán, ha sido la encargada de bucear entre documentos que conserva la corporación. "Ha sido un proceso bonito que nos ha permitido recuperar y hacer accesible una documentación que llevaba años en la Casa de la Radio, en Prado del Rey", ha explicado.

Gracias a esta exposición, ha señalado Bazán, se ve un recorrido por cómo se ha ido formando el amor por Eurovisión en nuestro país: "Tenemos los discos originales, un libro de censura, un documento que expone los motivos por los que el festival vino a Benidorm".

La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha resaltado el gran trabajo realizado por el equipo del archivo de la corporación: "Ha sido un trabajo silencioso y concienzudo de todos los compañeros y compañeras a quienes hoy aplaudimos. La digitalización de esos documentos tiene un valor extraordinario".

Juan Díaz Ortuño, concejal del Ayuntamiento de Benidorm y comisario de la exposición, ha desvelado algunas curiosidades. "Era un festival de canciones en el que se pagaban 100.000 pesetas al ganador. En la exposición se puede ver cómo se fue gestando el evento y la repercusión que tuvo. El festival fue un elemento de promoción importantísima y Benidorm lo asumió como tal".

REUNIÓN DE ARTISTAS

En esta jornada de miércoles, algunos artistas de ediciones anteriores del festival se han reunido en la ciudad alicantina para apoyar a los participantes de la edición de 2025.

Los 'Benidorm Legends', como han decidido llamarse a sí mismos, han relatado sus recuerdos más bonitos de su paso por el Benidorm Fest. Nebulossa, ganadores en 2024, están "muy contentos de cómo la gente ha ido entendiendo 'ZORRA' y cómo la ha ido interiorizando. "No podemos pedir más porque la vida nos ha cambiado totalmente", han dicho. Su momento favorito es, han contado, fue cuando entregaron el micrófono al público durante su actuación.

La ganadora de 2023, Blanca Paloma, ha valorado estar viviendo su primer año como espectadora: "Cada rincón de Benidorm está lleno de memorias y tiene una riqueza que cada año se revive". También ha relatado su momento favorito del 'Benidorm Fest': "Me han pasado tantas cosas inmateriales* Pero me quedo con los bailes que me eché aquí en el hotel porque me desahogaron y me vinieron genial".

Para Sofia Coll este año ha sido increíble: "Ha sido un año de ir recolocando las cosas. Acabo de sacar un EP, 'Aurora Boreal', he hecho cositas de tele. He tomado consciencia de coger todo lo sembrado y seguir".

Jorge González cree que todo es positivo en el 'Benidorm Fest': "Gracias a estar aquí me llamó el equipo de Willy William para trabajar con él, alguien que ha trabajado hasta con Beyoncé. Es una maravilla cuando este festival entra en tu vida. Volvería cada año, es un lujo".

Roger Padrós ha contado que no para "de trabajar y de sacar música. Fue una puerta a darle credibilidad a mi carrera, te ayuda mucho".

Noan siente mucha nostalgia de revivirlo todo "pero con un sentimiento distinto, más tranquilo. Saqué un disco con 14 canciones, haremos gira por toda España, he tocado en muchos festivales* He cumplido muchos sueños y tengo ganas de seguir".

Quique Niza, que sigue trabajando en los mejores musicales de nuestro país, valora volver como público: "Ver anoche las actuaciones desde la grada, tranquilos, fue una pasada. Estoy muy contento de volver a revivirlo todo".

Según Dellacruz, este ha sido un año de mucho trabajo para él: "He hecho composiciones con muchos compañeros del 'Benidorm Fest'. El festival nos ayuda a nuestro proyecto personal pero que nos ayuda a todos. Además hoy en el Euroclub estreno un nuevo tema, 'Souvenir'".

También ha sido una experiencia inolvidable para Almácor: "Al salir empezaron a llegar eventos, festivales y llegó la Eurocopa. He seguido sacando música, que a la gente le está gustando, y preparando nuevas cosas que van a sorprender".