Los Secretos actuarán en 2027 por todo el país con la gira 'Nada es como antes' - THEPROJECT

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Secretos actuarán durante 2027 por los principales teatros de todo el país para presentar su nuevo álbum de estudio 'Nada es como antes', después de un año de composición alejados de los escenarios, como ha dado a conocer su discográfica.

El nuevo disco aborda la mirada personal del grupo sobre las relaciones, el amor, el desamor, las pérdidas, las dudas y todas esas experiencias humanas que, en algún momento, terminan formando parte de la propia historia de cada uno, sin olvidar el paso del tiempo y cómo cambian las personas y las relaciones.

El recorrido comenzará el 27 de febrero de 2027 en el Lienzo Norte de Ávila, para continuar con paradas el 5 de marzo en el Teatro Afundación de Vigo, el 6 de marzo en el Palacio de la Ópera de A Coruña, el 12 de marzo en el CAEM de Salamanca, el 13 de marzo en el Palacio de Congresos de Cáceres y el 20 de marzo en el Auditorio Ciudad de León. El mes cerrará con una actuación en Mar de Jávea (Jávea) prevista para el 26 o 27 de marzo.

La gira pasará el 2 de abril por el Fórum Evolución de Burgos, el 3 de abril por el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el 10 de abril por el Auditorium de Palma de Mallorca, el 16 de abril en el Baluarte de Pamplona y el 17 de abril en el Riojafórum de Logroño, antes de llegar el 23 de abril al Auditori de Girona dentro del Festival Strenes.

A continuación, el 8 de mayo actuarán en el Teatro Municipal El Silo de Pozoblanco, el 21 de mayo el Kursaal de Donostia, el 26 de mayo en Zaragoza (con recinto aún por confirmar), el 27 de mayo en el Palau de la Música de Barcelona (en el marco del GuitarBCN) y el 28 de mayo en el Palau de les Arts de Valencia.

En junio, actuarán el 4 de junio en el METFEST (Metellinum Festival) de Medellín (Badajoz), el 5 de junio en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, el 13 de junio en el Teatro Arriaga de Bilbao, el 19 de junio en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y el 25 de junio en Madrid, en una ubicación que se anunciará próximamente.

El 30 de julio, tocarán en el Som Festival de Castellón, con fechas el 6 de agosto en el Festival Tío Pepe de Jerez de la Frontera, el 10 de agosto en Starlite Occident de Marbella y el 21 de agosto en Costa Feira de Sanxenxo.

En la recta final del tour, el 9 de septiembre irán al 1001 Músicas de Granada, el 12 de septiembre en La Plaza de Santander, el 16 de septiembre en la Caseta de los Jardinillos de Albacete, el 25 de septiembre en el Teatro Cervantes de Málaga y el 30 de septiembre en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, poniendo el broche de oro el 1 de octubre de 2027 en el Teatro de la Laboral de Gijón.