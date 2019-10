Sorteamos abonos para el Deleste Festival 2019

Actualizado 17/10/2019 11:08:22 CET

Cartel del Deleste - DELESTE FESTIVAL 2019 - Archivo

MADRID, 17 Oct. (EDIZIONES) -

La octava edición del Deleste Festival se celebrará el sábado 9 de noviembre en Valencia. La música correrá a cargo de Manel, Second en un concierto especial con La Orquesta de Valencia, Pony Bravo, The New Raemon & Paula Bonet, Ferran Palau, Mueveloreina, Alavedra y Nogen.

La cita será por primera vez al aire libre, en el cauce del río Turia a la altura de los jardines del Palau de la Música. Un entorno céntrico que permitirá crecer al festival hasta los 3.000 espectadores. Las entradas del Deleste siguen a la venta a través de Wegow a un precio de 55 euros (más gastos de comisión).

Pues bien, por cortesía de la organización, sorteamos dos abonos dobles -con acompañante- para asistir al festival valenciano. Para optar a uno de estos abonos tan solo tienes que seguir en Facebook a Europa Press Música y Deleste Festival y contarnos AQUÍ por qué te apetece asistir.

Adicionalmente, te pedimos que compartas en tu muro personal de Facebook el post del sorteo para que se entere cuanta más gente mejor del planazo que se está montando en Valencia. El jueves 24 de octubre escogeremos al azar a los dos ganadores y, como siempre, contactaremos con ellos respondiendo a los mensajes que previamente nos hayan dejado en Facebook.

Antes del Deleste, el 19 de octubre en el Centre del Carme tendrá lugar la previa del festival, el Sona Deleste - Deleste Kids. Mishima son el gran reclamo de la cita donde ofrecerán un concierto muy especial que conmemora sus 20 años de carrera. Senior i El Cor Brutal, Yawners, 121dB, L'Últim Europeu y Filipinxs completan la programación de este aperitivo musical gratuito y familiar en el centro de la ciudad.