Sorteamos abonos para el festival EDP Vilar de Mouros 2019

Actualizado 02/08/2019 16:23:15 CET

Cartel del festival - EDP VILAR DE MOUROS

MADRID, 2 Ago. (EDIZIONES) -

El Festival EDP Vilar de Mouros tendrá lugar este 2019 los días 22, 23 y 24 de agosto en la mítica aldea del municipio portugués de Caminha (a escasos kilómetros de Galicia).

El cartel este año cuenta con Manic Street Preachers, The Offspring, Prophets of Rage, The Cult, Skunk Anansie, Therapy?, The Sisters of Mercy, Gang Of Four, Anna Calvi, Gogol Bordello o The Weding Present.

Toda la información está en www.edpvilardemouros.com, pero por cortesía de la organización sorteamos dos abonos individuales entre los lectores de Europa Press.

Para optar a uno de estos dos abonos individuales -sin acompañante- tan solo tienes que seguir en Facebook a Europa Press Música y EDP Vilar de Mouros y contarnos AQUÍ por qué quieres asistir.

El próximo jueves 8 de agosto escogeremos al azar a los dos ganadores y contactaremos con ellos respondiendo a los mensajes que previamente nos hayan dejado en el post del sorteo.