Sorteamos entradas para el SuperPop Festival de Leganés

El próximo 10 de noviembre, el SuperPop Festival reunirá en el escenario de La Nueva Cubierta de Leganés (Madrid) a nombres míticos de la música que hicieron bailar a varias generaciones durante las décadas de los ochenta y noventa.

La cita será a partir de las 22:00 horas, con un cartel conformado por bandas y músicos como Snap, Kate Ryan, OBK, Nacho Campillo de Tam Tam Go!, Amistades Peligrosas, Rebeca, Viceversa, DJ Neil, Paco Pil, Abel The Kid, Michael Sánchez o Montxo. Además, contará con los Djs residentes de la fiesta de Ibiza Children of the 80'S: La Movida Ibiza Djs.

Será un show será presentado por el ya citado Paco Pil, icono absoluto de la música dance de los noventa en España, y Tony Aguilar, uno de los decanos entre los locutores de la radio musical patria.

El festival ofrece una gran variedad de tipos de entradas disponibles que se adapta a todos los gustos y se pueden comprar en www.superpopfestival.es y Ticketea.

Entrada general: 25 euros

Entrada platinum: 45 euros (incluye una consumición y ubicación frente al escenario)

Entrada VIP con barra libre: 80 euros

Mesas en privado a partir de 250 euros (para un máximo de cuatro personas con una botella incluida).

Pero atención, pues por cortesía de la organización, sorteamos entre nuestros lectores cuatro entradas dobles (con acompañante). Para optar a una de estas invitaciones, tan solo tienes que seguir en Facebook a Europa Press Música y SuperPop Festival y contarnos AQUÍ por qué te apetece asistir a este fiestón.

Adicionalmente, te pedimos que compartas el post del sorteo en tu muro personal de Facebook. El miércoles 31 de octubre escogeremos al azar a los cuatro ganadores y contactaremos con ellos respondiendo a los mensajes que previamente nos hayan dejado en el lugar indicado.

SuperPop Festival ofrecerá un espectáculo conceptual y cronológico haciendo un recorrido que comenzará con el pop y la música disco, continuará con el eurodance, y así hasta tener como colofón una selección de música remember que hará las delicias de los más nostálgicos.

Una oportunidad única para disfrutar en directo de los temas que ya forman parte de la banda sonora de varias generaciones en la que disfrutar bailando y cantando esas melodías que ya forman parte de la historia de la música popular nacional e internacional de toda una época.