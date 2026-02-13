Sting se une a Ca7riel y Paco Amoroso en 'Hasta Jesús tuvo un mal día'

Captura del nuevo vídeoclip de Ca7riel y Paco Amoroso, en colaboración con Sting. - CA7RIEL Y PACO AMOROSO
MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
La banda argentina Ca7riel y Paco Amoroso han regresado a la música con la canción 'Hasta Jesús tuvo un mal día', en la que cuentan con la colaboración de Sting y que es el adelanto de su próximo disco, 'Free Spirits'.
Dos meses después de que cancelasen su gira mundial y retrasasen la la publicación de un nuevo trabajo para "priorizar" su "bienestar", Ca7riel y Paco Amoroso han anunciado que 'Free spirits' llegará el próximo 19 de febrero.
Pasando de una estética excéntrica a una mucho más minimalista, los artistas se acompañan de Sting en una sesión de meditación en 'Hasta Jesús tuvo un mal día', donde cantan que "ni Cartier ni Dior van a acompañarte en tu dolor". "Ni el perico ni el alcohol te van a sanar", siguen.