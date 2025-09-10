The Weeknd anuncia un tercer concierto en Madrid el 30 de agosto de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

The Weekdn ha anunciado este miércoles un tercer concierto en Madrid el 30 de agosto de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano, tras los conciertos confirmados del 28 y 29 de agosto, según ha anunciado Live Nation en redes sociales.

El autor de éxitos de la talla de 'Blinding Lights', 'Starboy' o 'Save Your Tears' cerrará su gira europea en Madrid con tres conciertos. La venta general para las tres fechas estarán a la venta el viernes 12 de septiembre a las 12h en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

La gira estará producida por Live Nation y patrocinada por Nespresso y arrancará el lunes 20 de abril en Ciudad de México, pasando por Río de Janeiro, São Paulo, París, Ámsterdam, Milán, Londres, Madrid y más.

Playboi Carti acompañará a The Weeknd en todos los conciertos de Europa y Reino Unido mientras que Anitta lo hará en las fechas de México y Brasil. La gira celebra la trilogía de sus aclamados álbumes After Hours (2020), Dawn FM (2022) y Hurry Up Tomorrow (2025).