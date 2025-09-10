The Weeknd anuncia un tercer concierto en Madrid el 30 de agosto de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano

The Weeknd realizará tres conciertos en el Riyadh Air Metropolitano en agosto de 2026. - LIVE NATION
Europa Press Cultura
Publicado: miércoles, 10 septiembre 2025 14:46

    MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

   The Weekdn ha anunciado este miércoles un tercer concierto en Madrid el 30 de agosto de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano, tras los conciertos confirmados del 28 y 29 de agosto, según ha anunciado Live Nation en redes sociales.

    El autor de éxitos de la talla de 'Blinding Lights', 'Starboy' o 'Save Your Tears' cerrará su gira europea en Madrid con tres conciertos. La venta general para las tres fechas estarán a la venta el viernes 12 de septiembre a las 12h en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

   La gira estará producida por Live Nation y patrocinada por Nespresso y arrancará el lunes 20 de abril en Ciudad de México, pasando por Río de Janeiro, São Paulo, París, Ámsterdam, Milán, Londres, Madrid y más.

   Playboi Carti acompañará a The Weeknd en todos los conciertos de Europa y Reino Unido mientras que Anitta lo hará en las fechas de México y Brasil. La gira celebra la trilogía de sus aclamados álbumes After Hours (2020), Dawn FM (2022) y Hurry Up Tomorrow (2025).

