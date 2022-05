Thomas Anders (Modern Talking) y Sandra toman el WiZink Center de Madrid con sus himnos eurodance de los 80

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Thomas Anders, el vocalista de la mítica banda Modern Talking, y la cantante alemana Sandra actuarán por primera vez en Madrid en un concierto que tendrá lugar el 9 de octubre en el WiZink Center. Una cita imprescindible para los fans del 'eurodance' de los 80 con más tres horas de música en directo en las que ambos artistas actuarán acompañados por sus bandas en vivo. Las entradas ya están a la venta en www.thomasenmadrid.com y en www.wizinkcenter.es.

Thomas Anders, fundador en 1983 del legendario dúo Modern Talking junto a su antiguo compañero Dieter Bohlen, recuperará en su actuación en vivo en Madrid algunos de los grandes éxitos dance de los ochenta junto a la 'Modern Talking Band'.

'You'are my heart, you're my soul', 'Brother Louie', 'Cheri Cheri Lady', 'Atlantis is calling' o 'You Can Win If You Want' serán algunos de los himnos que sonarán en un concierto que rescatará el espíritu del mejor 'eurodance' de los 80 y en el que Thomas Anders también interpretará los nuevos temas de su carrera en solitario.

Cargando el vídeo....

Fundado en 1983 por Anders y Dieter Bohlen, Modern Talking fue uno de los grupos más exitosos de toda Alemania, con más de 120 millones de copias vendidas. La laureada trayectoria del dúo se divide en dos etapas: una inicial cuando conquistaron la escena dance europea desde su fundación hasta 1987, cuando se separaron durante más de una década, y una segunda, de 1998 a 2003, en la que reeditaron sus éxitos con el álbum recopilatorio 'Back for Good'.

A lo largo de ambos períodos, Modern Talking editaron 12 álbumes, una nutrida discografía que arrancó en 1985 con 'The 1st Album' y que culminó en 2017 con la reedición de sus grandes éxitos ahora bajo el título de 'Back for Gold'.

SANDRA Y DJ BPM

El concierto del 9 de octubre en el WiZink Center también contará con otra rutilante estrella de la escena dance europea, Sandra. La cantante de raíces alemanas y francesas nacida en Sarrebruck repasará su exitosa trayectoria, que tras varios años de carrera, donde estuvo al frente del trío femenino de música disco Arabesque, estalló de forma meteórica a meditados de los ochenta.

Lo hizo de la mano de éxitos dance planetarios como '(I'll never be) Maria Magdalena', 'In The Heat of the Night', 'Everlasting Love', 'Hi! Hi! Hi!' 'Heaven can wait' o 'Hiroshima' que le valieron el titulo de princesa del pop europeo y que repasará, junto a su banda en directo, en el concierto del próximo mes de octubre en Madrid.

La apertura del evento correrá a cargo del talento de DJ BPM, que pinchará los mejores éxitos de los años 80 desde la apertura de puertas, a las 19 horas, hasta el comienzo del concierto que arrancará a las 20 horas. Más de tres horas de música en directo con los grandes éxitos de la música eurodance en un concierto cuyas entradas ya están a la venta en www.thomasenmadrid.com y en www.wizinkcenter.es.