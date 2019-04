Tsunami Xixón desvela su cartel por días

Publicado 10/04/2019 13:46:56 CET

El Tsunami Xixón desvela este miércoles su cartel por días y pone a la venta las entradas para cada una de las jornadas sueltas al precio de 39 euros más gastos.

Al igual que años anteriores, habrá cuatro escenarios, dos de los cuales estarán en Laboral Ciudad de la Cultura, y habrá programación gratuita en la Plaza del Ayuntamiento y en el Skatepark de Cimadevilla.

Así, el viernes 2 de agosto actuarán The Offspring, Good Charlotte, Danko Jones, Pulley, Carolina Durante, The Baboon Show, ASG, Willis Drummond, Bastards On Parade, The Lizards, Atomic Zeros y el Ganador del Concurso Coma.

El sábado 3 de agosto será turno para NOFX, Kaiser Chiefs, Berri Txarrak, La M.O.D.A., No Fun At All, Los Bengala, Sugus, El Altar del Holocausto y Side Chick.