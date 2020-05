Tucho presenta nuevo videoclip: 'El mundo entre los dos'

MADRID, 7 May. (EDIZIONES) -

Tucho presenta este jueves en exclusiva en Europa Press nuevo videoclip para 'El mundo entre los dos', una de las canciones de su álbum homónimo lanzado el pasado año.

"Durante esta época de confinamiento he tenido mucho tiempo para pensar, y he retomado una idea que me daba vueltas en la cabeza desde que saqué el disco el pasado septiembre", apunta Tucho.

Y añade: "Aunque estoy componiendo mucho material nuevo, todavía no quiero dejar de lado las canciones que han conformado mi primer trabajo como Tucho, y por eso os voy a presentar algunas de ellas en un formato más desnudo, más especial, tal y como fueron concebidas antes de grabarlas con toda la banda".

La primera escogida es 'El mundo entre los dos' por ser "el tema perfecto para estos tiempos inciertos" al ser una "reflexión sobre lo delgada que es la línea entre una relación maravillosa o que surja un mundo entero de distancia entre dos personas".

"La hemos grabado en casa, con los medios justos, pero es exactamente como quería hacerlo, y los arreglos de Javi Rubio han conseguido darle la atmósfera perfecta", remata el músico.

Tucho se encarga de guitarra acústica y voz y está acompañado por Javi Rubio (guitarra eléctrica y sintetizador modular). De la mezcla se ha encargado Isaac Rico y del videoclip Álex Zúñiga.