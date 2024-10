Tulsa, Premio Nacional de Músicas Actuales: "Las redes de apoyo entre mujeres son vitales. Ayudan a colocar la realidad"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compositora y cantante Miren Iza, conocida como Tulsa, ha asegurado que las redes de apoyo entre mujeres son "vitales" porque ayudan a "colocar la realidad a tierra" y darse cuenta que hay situaciones de machismo que no son imaginaciones.

"Una cosa que piensas que es un caso aislado, te sirve para darte cuenta que no son imaginaciones tuyas y te ayuda a colocar la realidad a tierra. Las redes de apoyo matizan nuestra conciencia de lo que está pasando", ha señalado en declaraciones a Europa Press, tras ganar este lunes el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2024.

En este sentido, la artista aclara que la existencia de las redes de apoyo "no supone que vaya a haber grandes cambios", pero sí que permite a las mujeres exigir determinadas cosas o negarte a hacer otras. "Te permite ir con otra disposición a los sitios y así exigir determinadas cosas o negarte a hacer cosas injustas, porque antes ni lo considerabas como tal", ha afirmado.

Miren Iza celebra que haya conciencia en torno a la existencia de los techos de cristal en la industria musical, aunque advierte de un "péndulo" que quiere dar la vuelta a la situación. "Parece como si ya cansara y hubiera un hastío en este tema. Por eso es momento para reforzar el argumentario", ha asegurado.

Al respecto, lamenta que cuando se habla de este asunto "cualquier cosa se tilda de victimismo". "Ha habido cambios y al menos está en la cabeza de todo el mundo esta dificultad, que antes ni siquiera estaba, entonces eso supone un progreso importante, pero es verdad que cuesta materializarlo y hay una fuerza de reacción muy fuerte también. Cualquier cosa que se dice en este aspecto se tilda de victimismo, de una manera muy simplista y muy tontorrona", ha indicado.

UNA DECISIÓN "UNÁNIME"

Respecto al Premio Nacional, Miren Iza reconoce que la noticia le ha "impactado", especialmente tras escuchar al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien le ha comunicado el fallo, decir que ha sido una decisión "unánime". "Siento mucha gratitud porque me ha dicho que estaban muy seguros de dármelo a mi", ha confesado.

"Es una noticia que genera una gran impresión porque te llama el ministro de Cultura. Que te den estas noticias es bastante insólito e irrepetible", ha afirmado, antes de desvelar que no ha reaccionado a las palabras de Urtasun. "No he dicho gran cosa", ha señalado.

La artista recuerda que, tras hablar con el ministro, se ha acordado de su madre, a quien ha llamado "enseguida". "Me dicen que es un premio muy merecido, como si por fin se hiciera justicia", releva. Miren Iza destaca que el Premio Nacional es un "empujón" y avanza que 'Amadora', el disco por el que le han concedido el galardón, tendrá más vida. "Espero que llegue más lejos y que llegue a las mujeres, ya que es un homenaje para ellas", subraya.

"Me parece muy poderoso contar las historias de las mujeres que quizás han sido apartadas voluntaria o involuntariamente o que la sociedad de una manera sistemática desoye o ningunea", reivindica.

'AMADORA'

El jurado ha decidido este lunes por mayoría conceder el premio a Tulsa por su disco 'Amadora' (2023) y su adaptación escénica, "un álbum sobresaliente con unas letras de un profundo calado lírico y una sensibilidad poética construidas desde el costumbrismo para reivindicar y dar voz a las mujeres menos representadas en la sociedad".

Con este proyecto, la artista "culmina una carrera de enorme influencia en la música española de los últimos años gracias a una forma única y personal de componer y cantar". El fallo reconoce, además, el papel de Tulsa como creadora, que "ha marcado a varias generaciones de bandas y artistas, trabajando a menudo fuera del foco mediático y creando desde una absoluta independencia".