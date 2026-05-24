El Último de la Fila desata una "insurrección" emocional a su paso por Madrid

El cantante Manolo García, del grupo musical ‘El Último de la Fila’, actúa durante un concierto, en el Riyadh Air Metropolitano, a 23 de mayo de 2026, en Madrid (España). Después de casi tres décadas de separación, Manolo García y Quimi Portet han vuelto - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Y en el ecuador de su gira de regreso a los escenarios, después de 30 años, El Último de la Fila desató toda una "insurrección" emocional en Madrid, durante más de dos horas y media, ante miles de fans en el Riyadh Air Metropolitano de la capital.

Se respiraba ambiente a gran cita musical horas antes del evento, con sus incondicionales preparados desde antes de las 20.30 horas de este 23 de mayo. Apenas diez minutos después, sonaban los acordes de 'Mar Antiguo' y el dúo formado por Manolo García y Quimi Portet desencadenaba la euforia al subir al escenario.

La banda ha sido recibida entre aplausos y vítores, que evidenciaban la expectación generada por su vuelta a los escenarios, acompañados por varios de los músicos que ya formaron parte de sus giras en los años 90 (como Antonio Fidel al bajo y Ángel Celada a la batería).

En medio de una envolvente puesta en escena, con pantallas led de alta resolución para permitir la visibilidad desde cualquier ángulo del estadio, han sonado los primeros compases del concierto, que ha comenzado con 'Huesos', uno de sus temas icónicos cuando actuaban como Los Burros.

No fue el único guiño al pasado de la formación, pues también han sonado otras canciones icónicas de aquella primera etapa como 'Disneylandia' o 'Conflicto armado', que Manolo García ha intercalado con un llamamiento a la paz.

El Último de la Fila hizo oficial su separación a principios de 1998, después de 13 años de trayectoria con un legado de grandes canciones que forman parte de la historia de la música como 'Aviones Plateados', 'El loco de la calle', 'Llanto de pasión', 'Querida Milagros', 'Sara', 'Cuando el mar te tenga', 'No me acostumbro' o 'Soy un accidente', temas que han vuelto a sonar de nuevo en esta calurosa jornada de mayo.

Tampoco han faltado canciones inolvidables como 'Dios de la lluvia', 'La piedra redonda', 'Mi patria en mis zapatos' , 'Lejos de la leyes', 'Los ángeles no tienen hélices', 'Ya no danzo al son de los tambores', 'Canta por mí' o 'Lápiz y tinta', todo un recuerdo "al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se va", así como una rockera 'Dulces Sueños'.

El concierto afrontaba su recta final y, tras una necesaria pausa, en la se han emitido en las pantallas fragmentos de entrevistas antiguas y videoclips únicos, se sucedían unos minutos finales al borde del delirio con 'Como un burro amarrado a la puerta del baile' o, cómo no, 'Insurrección'.

"Nos hemos sentido como en casa", reconocía García antes de abandonar el escenario y despedirse del público, que aún pedía más, y entonaba entonces, como es habitual en sus conciertos en solitario, la ranchera 'El rey' de José Alfredo Jiménez.

LA GIRA CONTINÚA PERO ¿VOLVERÁN?

Tras el inicio de este esperado regreso, el pasado 25 de abril en Fuengirola (Málaga), el grupo actuó los pasados 3 y 7 de mayo en Barcelona y el 16 de mayo en Roquetas de Mar (Almería). Tras su paso por Madrid, recalarán el 30 de mayo y 5 de junio en Bilbao, el 13 de junio en Santiago de Compostela, el 20 de junio en Avilés, el 27 de junio en Sevilla y el 4 y 9 de julio en Valencia.

Formado en Barcelona en 1985 como evolución de Los Rápidos y Los Burros, El Último de la Fila irrumpió en la escena musical con un estilo único que fusionaba rock, pop y flamenco. Después de su separación oficial, en 1998, tanto Manolo García como Quimi Portet han desarrollado con éxito sus carreras en solitario.

Precisamente, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) concedió el pasado 11 de mayo su Medalla de Honor, entre otros, a Manolo García, un galardón que reconocía sus 45 años de exitosa trayectoria musical, desde sus inicios con Los Rápidos y Los Burros, hasta su etapa en El Último de la Fila y su consolidada carrera en solitario.

Este regreso a los escenarios es uno de los hitos musicales de este 2026 que demuestra que una de las formaciones más influyentes del pop-rock nacional de las décadas de los 80 y 90 mantiene intacta su capacidad de convocatoria.

Además, como han señalado en varias entrevistas, no descartan que esta gira pueda ir más allá de algo puntual. Desde luego, el público que ha asistido a este concierto ha evocado "días felices y extraños". Como dice la canción, "cruzó el pasado en el camino" y esta noche Madrid "no hizo otra cosa que dejarse llevar".