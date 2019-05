VÍDEO: Así es por dentro la gira Espejos y Espejismos de Love of Lesbian

Actualizado 13/05/2019 16:44:24 CET

MADRID, 13 May. (EDIZIONES) -

Tras varios meses recorriendo teatros de toda España, la poesía del espectáculo Espejos y Espejismos de Love of Lesbian llega esta semana al Teatro Español de Madrid con cinco funciones con entradas agotadas.

Cada noche, dos horas en las que el repertorio más emotivo de la banda acompaña al público en un viaje al mundo misterioso de la noche, donde las pasiones, los miedos y las sombras son las protagonistas.

Espejos y Espejismos es un concierto teatralizado, con una puesta en escena que ha contado con la colaboración de Guillem Albà en la dirección y la escenografía.

"No podemos decir que es una obra de teatro con música de Love of Lesbian porque es mentira y no podemos decir que es un concierto normal porque tampoco lo es", plantea el vocalista Santi Balmes en un vídeo sobre la gira que este lunes estrena Europa Press.

Esta gira de Love of Lesbian finalizará en casa, en Barcelona, del 28 de mayo al 9 de junio con diez funciones que tendrán lugar en el Onyric - Teatre Condal.