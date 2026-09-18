Cómo volver del concierto de Shakira en Madrid 2026: Metro, Cercanías, autobús, lanzadera, taxi y VTC

Archivo - Decenas de personas en la estación de Atocha de Metro, a 25 de febrero de 2024, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos de Shakira en Madrid del primer fin de semana comenzarán a las 20.30 horas y está previsto que terminen a las 23.00 horas en el Estadio Shakira, dentro de Macondo Park, en Iberdrola Music. La programación continuará después del espectáculo y las actividades del recinto finalizarán a las 00.15 horas.

Para facilitar la salida de los asistentes, Metro contará con refuerzos en las líneas 3 y 12 y se habilitará una lanzadera eléctrica gratuita hasta Atocha. También será posible regresar en Cercanías, autobús nocturno, taxi o VTC, aunque cada alternativa dispone de horarios y puntos de salida diferentes.

En resumen: Fin estimado del concierto: 23.00 horas. Fin de las actividades de Macondo Park: 00.15 horas. Metro: refuerzo de las líneas 3 y 12 durante la salida del público Cercanías: mantiene su servicio habitual, sin ampliación nocturna específica. Lanzadera gratuita: desde Gran Vía de Villaverde hasta Legazpi y Atocha. Horario de la lanzadera: de 23.00 a 2.00 horas. Frecuencia: entre 7,5 y 15 minutos, según la franja horaria. Taxi: zona de espera en la calle San Eustaquio. VTC: punto de recogida en Valle de Tobalina con San Ezequiel, para servicios previamente contratados.

A QUÉ HORA TERMINA EL CONCIERTO DE SHAKIRA EN MADRID

Durante el primer fin de semana de la residencia, los conciertos de Shakira comenzarán a las 20.30 horas y está previsto que finalicen a las 23.00 horas.

La programación de Macondo Park, que recoge las actividades del recinto, continuarán hasta las 00.15 horas.

CÓMO VOLVER DEL CONCIERTO DE SHAKIRA EN METRO

Metro será una de las principales opciones para regresar después del concierto. La referencia principal es Villaverde Alto, en la línea 3, mientras que la línea 12 también contará con refuerzos durante la salida. Ambas líneas reforzarán su servicio entre las 0 y la 1.30 horas para garantizar la salida del recinto.

Para la vuelta, Live Nation ha detallado los siguientes intervalos medios aproximados en la línea 3:

De 23.00 a 00.00 horas: cada 7,5 minutos.

De 00.00 a 1.00 horas: cada 3,5 minutos.

De 1.00 a 1.30 horas: cada 3,8 minutos.

Estas frecuencias incluyen tanto el servicio habitual como los trenes adicionales previstos para absorber la salida de público.

Los asistentes que se dirijan a Villaverde Alto podrán salir desde Laguna Dalga por avenida Real de Pinto y Domingo Párraga. En función del acceso utilizado, también podrán seguir el recorrido por San Erasmo y Laguna del Marquesado o Laguna de Cameros antes de incorporarse a avenida Real de Pinto.

CÓMO VOLVER DEL CONCIERTO DE SHAKIRA EN CERCANÍAS

También será posible regresar en Cercanías desde Villaverde Alto, utilizando las líneas C-4 y C-5, o desde San Cristóbal Industrial, en la C-3.

Cercanías mantendrá su horario habitual de 5.30 a 23.45 horas y no tendrá una ampliación nocturna específica con motivo de los conciertos, por lo que conviene comprobar la última salida correspondiente al trayecto antes de planificar el regreso.

Quienes se dirijan a Villaverde Alto deberán seguir el itinerario de salida por Laguna Dalga, avenida Real de Pinto y Domingo Párraga. Para llegar a San Cristóbal Industrial, el recorrido peatonal discurrirá directamente por Laguna Dalga.

CÓMO VOLVER EN AUTOBÚS: LANZADERA GRATUITA HASTA ATOCHA

Durante las noches de concierto habrá una lanzadera eléctrica gratuita para facilitar la salida del recinto. El servicio partirá desde Gran Vía de Villaverde, próxima a la confluencia con la calle San Jenaro (parada 5964).

La lanzadera tendrá una parada intermedia en Legazpi (parada 1171), únicamente para bajar pasajeros, y finalizará su recorrido en Atocha (parada 5853).

Funcionará entre las 23.00 y las 2.00 horas, con las siguientes frecuencias previstas:

De 23.00 a 00.00 horas : cada 10 minutos.

: cada 10 minutos. De 00.00 a 1.00 horas : cada 7,5 minutos.

: cada 7,5 minutos. De 1.00 a 2.00 horas: cada 15 minutos.

La última salida está prevista a las 2.00 horas. Live Nation advierte de que las plazas son limitadas, por lo que el acceso estará condicionado a la capacidad disponible de cada vehículo.

Esta lanzadera está prevista específicamente para la vuelta y no funciona como servicio para llegar al concierto.

CÓMO VOLVER EN AUTOBÚS NOCTURNO

Además de la lanzadera gratuita, Villaverde cuenta con líneas nocturnas que pueden utilizarse después del concierto, entre ellas la N14 de EMT y las interurbanas N805 y N807.

La N14 conecta Villaverde Alto con Cibeles. Durante las noches del 18, 19 y 20 de septiembre tendrá desvíos debido a las restricciones de tráfico en el entorno del recinto. EMT ha previsto estas alteraciones desde el inicio del servicio hasta las 2.00 horas, aunque sin supresión de paradas.

En el caso de las líneas N805 y N807, conviene consultar previamente los horarios y las paradas correspondientes en sentido Madrid, ya que el plan de movilidad las incluye entre las líneas nocturnas que dan servicio al entorno, pero no detalla sus horarios de paso después de cada concierto.

DÓNDE COGER UN TAXI DESPUÉS DEL CONCIERTO

Los taxis dispondrán de una zona específica de espera en la calle San Eustaquio, entre San Norberto y Resina, con la cabecera situada en las proximidades de esta última vía.

Para llegar a pie desde el recinto, los asistentes deberán seguir el itinerario por San Erasmo y continuar después hacia Resina, donde comenzará la bolsa de espera de taxis.

DÓNDE COGER UN VTC DESPUÉS DEL CONCIERTO

El punto habilitado para recoger pasajeros en VTC estará situado en Valle de Tobalina, en la confluencia con San Ezequiel.

A diferencia de la zona de taxis, este espacio no funcionará como una bolsa de espera. Los vehículos deberán tener previamente contratado el servicio de recogida para poder acceder al punto habilitado.

Los asistentes deberán desplazarse desde el recinto por Laguna del Marquesado y San Ezequiel hasta llegar a Valle de Tobalina, donde estará situada la zona de recogida.