Yerai Cortés debuta con 'Popular': "Porque sea un tablao no es bueno, no es flamenco"

El guitarrista Yerai Cortés en una entrevista con Europa Press el 11 de mazo de 2026, en las oficinas de Sony Music en Madrid - A. PEREZ MECA

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista y compositor Yerai Cortés, que debuta el próximo 17 de abril con su álbum 'Popular', ha asegurado que para él no es más "serio" actuar en el Teatro Real que en un tablao flamenco, pero sí lo es la gente que acude a estos sitios.

"No encuentro más serio un Teatro Real que un tablao. Encuentro seria la gente que va a los sitios. Si en el Teatro Real la gente que va, el público, el 'show' que se da, no es serio o no es una cosa profunda con poso... No me parece eso más grande, el que está en el Teatro Real que el que está en un tablao dando el corazón a saco y todos estamos escuchando diciendo 'pero que está haciendo este tío, que fuerte es'. Y hace llorar y te mata por dentro. Es más la persona que el sitio", ha reconocido el guitarrista en una entrevista con Europa Press.

Cortés, que actuó en el Real el pasado 9 de noviembre de 2025, considera "curioso" lo cerca que convive en el mundo del flamenco lo "elitista" y el "lujerío" con la emoción que se escucha en una chabola "comiendo filetes empanados, cantando por fandangos y llorando".

"Porque sea un tablao no es bueno, no es flamenco. Me he pegado las mejores fiestas (de flamenco) en las cocinas de los restaurantes, que nos han dejado ahí fumar cuando todo ha cerrado. O en el trastero de una discoteca para que no se escuche la música y nos dejen sacar la guitarrita un rato. El sitio ha sido una cosa que era secundaria", explica.

Por otro lado, ha asegurado que los flamencos siempre han sido "los bufones y los títeres" que los "señoritos" contrataban para pegarse la fiesta, por lo que se han visto "descontextualizados" en muchas ocasiones.

"En mi caso, desde muy pequeño, cuando empecé a tocar y cuando empecé a currar de esto, hemos tenido siempre el lujerío muy cerca porque siempre hemos estado contratados en fiestas (...) Yo tocaba por todos los hoteles de Alicante y me iba a tocar a la casa de un guiri en Altea, por ejemplo, que era un casoplón. Eran la fiesta de los millonetis. Claro, nosotros siempre hemos estado descontextualizados en ese lado porque nos ganábamos el pan donde estaba el dinero y nos llenábamos el alma donde no había para comer", ha apuntado.

Durante la etapa de creación de este disco, compuesto por títulos como 'Lirili', 'Roto x ti' o 'Sulao', el guitarrista explica que solo podía "pensar, hablar, llorar, reír y hacer cualquier tipo de cosa pensando en el amor".

Al terminar de trabajar en la película 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', dirigida por Antón Álvarez -C. Tangana- y que se alzó en 2025 con dos premios Goya a Mejor Película Documental y Mejor Canción Original, el artista sufrió un accidente en la mano y paró de tocar, lo que le obligó a escribir, algo que hasta ahora no había hecho con tanto tiempo.

"Pensaba 'tienes que tocar la guitarra, tienes que hacer un disco de guitarra y tienes que dejar el listón bien alto como guitarrista para demostrar que eres guitarrista'. Ahora puedo demostrar que soy guitarrista de muchas maneras: con la letra, con la producción o igual con la idea, sin necesidad de que sea la guitarra la que sea la prota", ha zanjado.