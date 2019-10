Yung Beef pide la retirada de un libro sobre el trap por el uso de una caricatura suya en la portada

Actualizado 08/10/2019 17:59:37 CET

El artista Yung Beef ha pedido mediante burofax la "retirada inmediata" del mercado de todos los ejemplares de 'El trap' (Errata Naturae) al entender que se hace un uso indebido de su imagen en la portada donde aparece una caricatura suya, según ha explicado la editorial.

Por su parte, desde la editorial se ha enviado otro burofax de respuesta al artista y entienden que esta reclamación "no tiene mucho recorrido" y podría "deberse a un calentón o a estar mal aconsejado", según ha explicado a Europa Press el editor de Errata Naturae, Rubén Hernández.

"Estamos viviendo esto desde la incredulidad y luego desde la tristeza. Nada más recibir el burofax el viernes pasado lo pusimos en manos del equipo legal y parece que no tiene mucho más recorrido o base jurídica", ha señalado Hernández.

Hernández ha afirmado que para la publicación de este libro se valoraron dos etapas: para la concepción de la portada no preguntaron al artista porque "se trata de una caricatura". "Si cualquier periódico tuviera que pedir permiso a los políticos para publicar sus caricaturas en las tiras...", ha ironizado.

Una vez hecho el libro y antes de su distribución, enviaron el libro a Yung Beef --el artista es citada en varias ocasiones, tiene un capítulo propio y es "la figura mejor parada" de todas las analizadas--, quien "únicamente dijo que la portada era muy fea". "Pero en ningún caso hizo una referencia a cuestiones relacionadas con derechos de imagen", ha añadido el editor.

"Desde el punto de vista cultural y ético, pretender la retirada de un libro porque no te parezca bonita la portada me parece tremendo. Ojalá que no vivamos en un país donde ocurren estas cosas", ha indicado al ser cuestionado por la posibilidad de que la edición pudiera sufrir un secuestro como le ocurrió a 'Fariña'.

Durante los últimos días, el propio Yung Beef ya anunciaba a través de su Twitter la posibilidad de iniciar acciones legales contra el libro --que lleva un mes en circulación--. "Nos vemos en los tribunales", señalaba en un tuit con un vídeo en el que se hablaba de la portada.

"¿De verdad seguís usándome con fines comerciales en 2019 casi 2020? Sois peor que mi abuela", se lamentaba en otro tuit. El autor del libro, el filósofo Ernesto Castro, también se ha pronunciado en redes sociales con ironía, alertando de que Yung Beef quiere "denunciar" a su editorial. "¡El trap ha muerto! ¡Larga vida a 'El trap'!", ha concluido.