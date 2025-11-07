Ana García Peña gana el VII Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado 2025 con 'La aldea vacía'

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dramaturga, directora, investigadora teatral y actriz Ana García Peña ha ganado el VII Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado para textos escritos por mujeres 2025 por su texto 'La aldea vacía'. El galardón está dotado con 4.000 euros.

'La aldea vacía' se publicará en la colección TeatroAutor de la Fundación SGAE. Además, la obra será incluida en el programa de lecturas teatralizadas Teatro en la Berlanga, de 2026. Ha sido elegida entre un total de 102 presentadas.

La creadora vizcaína ha recibido el galardón este viernes de la mano de la directora institucional de Artes Escénicas de la Fundación SGAE, Marta Torres, durante la inauguración de la 33ª Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras, que se celebra en el Teatro Arniches de Alicante.

"Tras recibir la noticia y procesarla, lo que sentí fue mucha ilusión y, con sinceridad, también mucha paz. En los últimos años he descubierto que vivir la creación desde la consciencia es lo que me hace feliz, ser productora y directora de tus propias obras no es un camino nada fácil y la verdad es que, el premio, me da fuerza para seguir en ello. Me siento agradecida", ha declarado.