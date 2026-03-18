El CDN acoge la obra 'Utopía en llamas' contra la trata de mujeres y "los hombres que la hacen posible"

El CDN acoge la obra 'Utopía en llamas' denunciando la trata de mujeres y a "los hombres que la hacen posible" - BÁRBARA SÁNCHEZ PALOMERO

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Dramático Nacional acoge en el Teatro María Guerrero la obra 'Utopía en llamas', dirigida por Concha Delgado y Sandra Ferrús y con texto de Alda Lozano. Este montaje denuncia la trata de mujeres y niñas poniendo el foco en "los hombres que la hacen posible".

El montaje, que se estrena este 20 de marzo, se traslada hasta el Utopía, un local situado en el kilómetro cinco de la carretera del polígono, y relata en forma de 'collage' la "tragedia contemporánea" de las mujeres que son víctimas de la trata humana. Todas ellas comparten la pobreza.

"Lo más interesante es el hecho de cómo el espectador empatiza con los puteros, que son los verdugos. En el fondo creo que es lo más realista que sucede en la obra. Nos reímos con ellos y normalizamos un delito. El hecho de que a mí misma me resulte simpático aquel que es cómplice de esta barbarie es lo que más me gusta de esta pieza", ha asegurado Lozano este miércoles.

Así, Ferrús ha explicado que aunque hablan de la trata, el objetivo es poner el foco en los hombres y buscan dirigir la atención hacia los que frecuentan estos lugares fomentando las redes criminales de explotación sexual de mujeres.

"Lo contamos sin clichés, poniendo el acento en ellos, porque son muchos hombres y muy cercanos, muy amigables y que están en nuestra vida", ha añadido Delgado.

La dramaturga del montaje, Lozano, interpreta a todas las mujeres esclavizadas en el Utopía con su propio acento y apariencia, dejando clara su situación de "privilegio natal", pero reflejando la situación de las mujeres que se ven obligadas a prostituirse.

"El personaje de la mujer es una especie de narrador. Yo quería contar la historia de estas víctimas, que son invisibles, y de cómo normalizamos unas prácticas y las escondemos a ellas", ha explicado en un encuentro con la prensa.

Por otro lado, los intérpretes Roberto Hoyo, Jorge Machín, Rafa Núñez, Txabi Pérez y José Juan Rodríguez encarnan a los clientes que acuden allí.

"La obra cuenta los diferentes perfiles de los tipos que habitan estos lugares, que son los que los sostienen. Cuando el feminismo coge cada vez más fuerza, esto es un reducto de masculinidad", ha explicado Rodríguez.

El espacio escenográfico estará formado por varias zonas, algunas más amables, donde tienen lugar las fiestas, los bailes y las risas, y otra inspirada en un escaparate, en el que muchas veces la acción no se ve. Además, los espectadores no ocupan las tradicionales butacas, sino sillas, sillones y taburetes de distintos estilos que podrían estar en cualquier casa.