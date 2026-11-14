El Centro Cultural Coreano combina exposiciones, literatura, gastronomía y el fenómeno K-Pop para cerrar 2026 en Madrid

El 20 de noviembre se inaugura la muestra 'Pliegues del tiempo', la primera en España de Han Youngsoo, pionero de la fotografía moderna coreana - CENTRO CULTURAL COREANO

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Coreano en España desplegará en Madrid una amplia agenda cultural durante el tramo final de 2026, que contempla exposiciones así como actividades literarias o gastronómicas, sin olvidar el fenómeno de las K-Pop. Gran parte de las actividades son gratuitas, previa inscripción.

El Centro, inaugurado en Madrid en 2011, busca compartir y dar a conocer la identidad coreana a través de un gran abanico de eventos y actividades adaptadas a cada país en el que está presente, como precisan a Europa Press desde la institución. "Hay que adaptar la programación a cada país y a la cultura, pero tiene muy buena acogida en España", precisan.

En el caso de España, además de sumarse al interés mundial generado en torno a las K-pop, desde el Centro constatan el éxito de los K-drama (ficciones televisivas producidas en Corea del Sur que abarcan varios géneros, además del drama) o el interés por la literatura y por una tira cómica, conocida como webtoon, que se lee mediante un desplazamiento vertical (scroll) continuo y en episodios cortos, que se actualizan por entregas semanales, entre otras actividades.

En la recta final de este 2026, destaca el 20 de noviembre la inauguración de la muestra 'Pliegues del tiempo', la primera en España de Han Youngsoo, pionero de la fotografía moderna coreana y cuya mirada estuvo profundamente marcada por su propia experiencia: durante su juventud combatió en la guerra de Corea y, una vez finalizada, se acercó a la fotografía de manera autodidacta, aprendiendo a través de revistas especializadas.

Mientras muchos de sus contemporáneos centraban su atención en las secuelas de la guerra y la pobreza, él encontró también, sin eludir esa realidad, la dignidad de las personas y la vitalidad de la ciudad ya que las calles de Seúl fueron el escenario perfecto para observar y documentar una sociedad que comenzaba a recuperar su vitalidad.

La muestra reúne 26 fotografías de los años 50 y 60, con la mujer como protagonista, y retrata su vida cotidiana en el Seúl de la posguerra, así como la moda, la elegancia y los cambios sociales de aquella época. Entre las fotografías expuestas figura una imagen tomada en Jeong-dong, cerca del palacio de Deoksugung, en Seúl, que RM, integrante del grupo BTS, seleccionó para la exposición 'RM x SFMOMA: Between You and Me', en el San Francisco Museum of Modern Art.

La inauguración, prevista para el próximo viernes a las 19:00 horas, contará con la presencia de Han Sunjung, directora de la Han Youngsoo Foundation e hija del fotógrafo, quien ofrecerá una introducción a la vida y trayectoria de su padre, además de contextualizar las fotografías seleccionadas y compartir detalles sobre las circunstancias en las que fueron realizadas. La muestra se podrá visitar, con carácter gratuito, hasta el 4 de febrero de 2027.

También el 20 de noviembre, el talento de seis intérpretes coreanos con destacadas trayectorias en el panorama musical europeo se darán cita en Madrid con la actuación de Wald Ensemble, protagonista de la cita de otoño del Ciclo de Música Clásica Corea 2026, organizado por el Centro Cultural Coreano en España en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Esta formación de cuerdas está integrada por brillantes músicos coreanos afincados en Europa, quienes desarrollan su labor profesional ocupando puestos clave en algunas de las orquestas y agrupaciones de música de cámara más renombradas del panorama internacional (como la Radio de Frankfurt, la Deutsche Oper Berlin, la NDR Radiophilharmonie o la Filarmónica de Colonia).

El nombre de la formación procede del término alemán Wald, que significa 'bosque'. Esta agrupación nació de la idea de un bosque en el que una gran variedad de árboles diferentes con sus propias singularidades que crecen juntos para formar un todo armónico.

De este modo, Wald Ensemble propone un encuentro con la música de cámara desde la excelencia interpretativa y la riqueza de diferentes tradiciones musicales. Para esta ocasión, el ensemble se presenta en formato de sexteto de cuerdas integrado por las violinistas Kyungeun Lee y Sewon Cho, los violistas Sejune Kim y Kangryun Nam, y las violonchelistas Jeehye Bae y Yura Park.

El programa seleccionado para este recital constituye un viaje sonoro de gran exigencia técnica y expresiva: desde el guiño a la cultura anfitriona con Sevilla (Suite española) de Isaac Albéniz, pasando por dos obras cumbre del repertorio para sexteto de cuerdas como son Souvenir de Florence de Chaikovski y Verklärte Nacht (La noche transfigurada) de Arnold Schönberg, hasta culminar con una emotiva interpretación de Arirang, uno de los cantos tradicionales más emblemáticos de Corea.

El concierto tendrá lugar a las 12:00 horas en el Salón de Actos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el recital será retransmitido en directo a través del canal de YouTube de la Academia. Para asistir presencialmente, será necesario realizar una reserva previa de entradas gratuitas online, disponible en la página web de la Academia desde este 13 de noviembre a las 10:00 horas, hasta completar aforo.

Creado en 2018, el Ciclo de Música Clásica Corea tiene como propósito acercar al público español y europeo el talento de destacados intérpretes surcoreanos y dar visibilidad a su contribución a la escena musical internacional.

K-POP Y LITERATURA

Para el 27 de noviembre, a las 17.00 horas, se celebrará el taller 'K-Pop Dakku Salon: Mi playlist, mi nuevo año', un taller creativo de K-Pop y de la cultura coreana del dakku, el arte de decorar diarios y cuadernos. Así, cada participante creará y personalizará su propio cuaderno con imágenes, pegatinas y motivos de sus grupos y artistas favoritos, mientras escucha sus canciones.

El 28 de noviembre, tendrá lugar el taller de literatura 'En un mismo instante, páginas distintas', un encuentro de lectura compartida en el que cada participante recibe un libro de literatura coreana publicado en España, elegido según sus gustos, y comparte con los demás frases e impresiones. El taller cuenta con dos sesiones: de 10:00 a 11:00 horas y de 11:30 a 12:30 horas.

Ese mismo día también se celebra el encuentro del Instituto Rey Sejong 2026, un encuento anual para todo el alumnado del Instituto Rey Sejong del Centro y quienes terminan sus estudios este año. Así, compartirán experiencias reales del uso del coreano y se tejerá una red para seguir vinculados a Corea después de las clases.

Para la primera semana de diciembre, se está preparando un evento de gastronomía coreana, con un taller y degustación de bebidas y comida tradicionales coreanas, en un lugar aún por confirmar, mientras que en la tercera semana de diciembre el broche final a la programación de 2026 lo pondrá el Circuio Tormenta 2026, final del torneo de Gamergy.

En colaboración con Circuito Tormenta 2026, este evento busca impulsar el talento de los jóvenes gamers españoles, acercar la cultura coreana de los esports al público y ofrecer a los ganadores una experiencia única en Corea, con la entrega de los galardones, en un acto que tendrá lugar en Ifema Madrid.