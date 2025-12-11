La CND aúna deseo y estructura matemática en 'NumEros' al inicio de la temporada de danza del Teatro de la Zarzuela

La CND interpreta 'Serenade' de George Balanchine en NumEros, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid - CND

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Espiritualidad, deseo y estructura matemática se han dado cita este jueves en el programa triple 'NumEros', de la Compañía Nacional de Danza (CND), con el que ha inaugurado la temporada de danza en el Teatro de la Zarzuela, recibida entre aplausos por el público.

El título del programa es una combinación de dos términos, 'Numen' y 'Eros' que, aunque parezcan opuestos, contienen dos elementos centrales para la danza: 'Numen' en alusión a la presencia intangible, la inspiración poética o la espiritualidad inmanente que trasciende la voluntad del artista y 'Eros' como impulso vital y fuerza creativa que se manifiesta en y a través del cuerpo. Cuando ambos conceptos se encuentran, nace 'NumEros', un título que evoca al número como principio de orden, patrón y lógica que da forma al movimiento.

De este modo, el programa materializa una línea de pensamiento coreográfico donde el cuerpo no es mero ejecutor de formas, sino agente activo de un pensamiento en movimiento por lo que reúne el trabajo de tres coreógrafos (Georges Balanchine, William Forsythe y Jacopo Godani) que han desarrollado un pensamiento coreográfico formal y numérico, en el que la coreografía se construye como un campo de tensiones entre lo racional y lo corporal, lo medible y lo inefable.

En estos trabajos, los intérpretes trabajan a partir de sistemas numéricos --proporciones, repeticiones, permutaciones o secuencias-- no solo como meros esquemas compositivos, sino como territorios vividos desde el cuerpo que, en este contexto, no se limita a ejecutar formas ya que también las encarna, las perturba y las transforma.

Bajo la dirección artística de Muriel Romero, la danza se transforma así en un proceso en el que la precisión numérica se encuentra con el exceso del deseo y la abstracción formal con la potencia afectiva del gesto.

BALANCHINE, GODANI Y FORSYTHE

En concreto, el programa se compone de 'Serenade', icónico ballet de George Balanchine, y de dos obras que se incorporan al repertorio de la compañía: 'Echoes from a Restless Soul' de Jacopo Godani y 'Playlist (Track 1, 2)' de William Forsythe.

Balanchine concebía la danza como "arquitectura en movimiento", integrando música y matemática en la construcción del gesto, como se refleja en los maravillosos 35 minutos de 'Serenade', liderados por Pauline Perraut, Kayoko Everhart, Hamin Park Thomas Giugovaz y Benjamin Poirier, acompañados de un elenco formado por una veintena de bailarines.

Forsythe radicalizó esta visión, descomponiendo el movimiento clásico en vectores, trayectorias y tensiones geométricas, una fuerza expresiva que se refleja en los 26 minutos de 'Echoes from a Restless Soul', capitaneada por Shani Peretz y Alessandro Riga, y una docena de compañeros.

En el caso de Godani, lleva estas premisas al extremo, creando composiciones de gran fuerza física y visual donde conviven rigor numérico e intensidad visceral que se materializan en la precisión técnica de 'Playlist (Track 1, 2)', 10 minutos interpretados por doce bailarines.

La Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM), dirigida por Manuel Coves, y el pianista Gustavo Díaz-Jerez --en este caso, en la segunda pieza-- se ocupan de la interpretación musical en directo de un espectáculo que permanecerá en la cartelera del Teatro de la Zarzuela hasta el 21 de diciembre, con 10 funciones y diversas actividades complementarias.

La Compañía Nacional de Danza, a través de su programa social 'SOMOS CND', también ha programado para el 20 de diciembre, a las 18:00 horas, una función accesible y la actividad divulgativa de carácter gratuito 'Los pasos invisibles', con carácter previo a las funciones de los días 12, 13, 14, 19 y 21, cuyo aforo ya se encuentra completo.

Tras su estreno en el Teatro de la Zarzuela, el programa 'NumEros' podrá verse ya el año próximo en el Teatro Calderón de Valladolid y en Les Arts Reina Sofía de Valencia, entre otros escenarios.