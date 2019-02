La CNTC y Noviembre Teatro buscan "consolidar el repertorio de teatro clásico español" con 'Entre bobos anda el juego'

Publicado 12/02/2019 15:21:40 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) y la compañía Noviembre Teatro buscan "la consolidación del descomunal repertorio de teatro clásico español" con el estreno este miércoles 13 de febrero en el Teatro de la Comedia de Madrid de 'Entre bobos anda el juego' de Francisco de Rojas Zorrilla, una comedia "con elementos gamberros y salvajes", según ha señalado en rueda de prensa la dramaturga Yolanda Pallín, a cargo de la versión del texto.

"Somos un país que a diferencia de otros no hemos ahondado tanto en nuestro repertorio como para empezar a darle una primera o segunda vuelta, ahora sí que estamos empezando, pero hemos tenido que pasar unas décadas de transición en las que el espectador ha tenido que ver por primera vez, con asiduidad en los teatros grandes títulos como este, o como 'La vida es sueño'", ha añadido el director del montaje, Eduardo Vasco, quien ha apuntado que "hay que estabilizar las grandes obras para crear un diálogo con el espectador".

En este sentido, Pallín ha señalado que la pieza del autor toledano, que data de 1645, sirve como ejemplo de que "los creadores deben encontrar un equilibrio entre la conservación, el avance y la consolidación de ese repertorio y seguir haciendo grandes títulos".

Así, la versión de 'Entre bobos anda el juego' que ha hecho la dramaturga es una "reivindicación a la pluma de Rojas Zorrilla y al tratamiento que hace de las relaciones sociales basadas en lo económico, que no es usual en el teatro del Siglo de Oro".

En la obra, don Lucas del Cigarral, un caballero adinerado, pretende casarse con doña Isabel de Peralta, quien profesa amor por Don Pedro, primo de don Lucas. A partir de allí, se desarrolla lo que Vasco denomina una "especie de road movie" con "personajes extraños y casi grotescos muy a lo Valle Inclán, que viajan para llegar a la casa de una señora".

"El lenguaje no es del lirismo de Lope de Vega ni de la profundidad metafísica de Calderón, sino aparentemente coloquial pero directamente teatral y muy funcional", ha subrayado Pallín.

La dramaturga ha agregado "infinidad de pequeños cambios sintácticos de léxico y grandes intervenciones que pretenden pasar desapercibidas hasta que estallan de una manera profundamente descarada, con elementos gamberros y salvajes, que es sello de la compañía" con el fin de "crear una mejor comunicación con el público". "Nuestra compañía también es gamberra", ha coincidido el director.

LA MUJER DEL TEATRO ÁUREO

Por su parte, la actriz Isabel Rodes es doña Isabel de Peralta, personaje alrededor del cual gira la trama de "esta comedia satírica en la que la mujer es la que mejor tiene la cabeza colocada en sus hombros", según ha explicado Pallín.

En esta línea, Vasco ha dicho que buscan también "reivindicar el papel de la mujer en el teatro español". "Me he hartado de oír de la mujeres de Shakespeare, cuando las mujeres del teatro áureo son fascinantes, era un ser capaz de cambiar su destino de maneras absolutamente increíbles, como en este caso que es Isabel la que decide que no se quiere casar con don Lucas, aunque no es el ejemplo de mujer transformadora como Fenicia, pero sí es muy interesante", ha dicho.

A Rodes la acompañan en el elenco Arturo Querejeta, Fernando Sendino, José Ramón Iglesias, Rafael Ortiz, José Vicente Ramos, Elena Rayos y Antonio de Cos.

EL FUTURO DEL INAEM

Vasco, quien dirigió la CNTC de 2004 a 2011, ha apuntado que en España "se viene produciendo comedia desde los años 86 y 87". "Esto es un descoloque bastante grande porque hemos tenido que pasar unas décadas de transición para que el público vea los clásicos propios", ha dicho sobre el trabajo que hacen las instituciones artísticas del país sobre este género.

Preguntado por los próximos directores del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, ha resaltado la importancia de "crear un diálogo" y de que exista "voluntad política" para lograrlo. "Desde que Rafael Pérez Sierra creara el Festival de Almagro (1979) no se ha creado nada. Se han desarrollado cosas y han salido grandes figuras como Helena Pimenta y Ernesto Caballero, pero necesitamos mayor voluntad política. ¿Qué pasa si ellos no se presentan a convocatoria? ¿Vamos a estar con esta incertidumbre? Me da miedo que una institución de este calibre se depaupere por esta obsesión que tenemos del buenísimo y de ver a quien se escogerá de aquí y de allá".

El INAEM ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para sus direcciones artísticas este martes 12 de febrero, entre estas, la CNTC, el Ballet Nacional de España, la Compañía Nacional de Danza y el Centro Dramático Nacional, con lo cual además de Caballero (CDN) y Pimenta (CNTC), Antonio Najarro (Ballet Nacional de España) y José Carlos Martínez (Compañía Nacional de Danza) dejarán sus puestos.

"¿Qué es eso de un concurso? No, señor político, quiero que usted decida cuál es la política cultural a la que estamos votando, no queremos votar por políticos técnicos, sino críticos y si es posible que lean", ha concluido Vasco en relación al futuro de la institución.