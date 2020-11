El Congreso convalida las ayudas del Gobierno para la cultura, con un impacto económico de 180 millones de euros

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves 19 de noviembre el Real Decreto Ley por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural, que entró en vigor a principios de este mes de noviembre y con un impacto económico de 180 millones de euros, por 102 votos a favor.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha intervenido para defender el Decreto, que cubre potencialmente a 275.000 personas con un impacto económico total y máximo de 180 millones de euros, según las estimaciones facilitadas por su departamento.

"Se tratan de medidas económicas comprensivas y de calado para salvar las instituciones culturales. Resulta imprescindible y urgente tomar ahora determinadas decisiones y este Real Decreto está dirigido a rescatar personas y a paliar la grave situación económica por la pandemia", ha señalado.

"Las personas deben de ser el centro de nuestras políticas", ha añadido el ministro, quien considera que con la puesta en marcha de estas ayudas culturales "se cierra el círculo de protección al menos" hasta el próximo 31 de enero.

El Real Decreto-ley recoge tres medidas relativas al sector cultural. La primera de ellas supone la ampliación del acceso extraordinario por desempleo de los artistas en espectáculos públicos hasta el 31 de enero de 2021, además de un subsidio por desempleo excepcional para personal técnico y auxiliar del sector de la cultura y el acceso extraordinario a la prestación por desempleo de los profesionales taurinos.

El Gobierno estima que la medida que afecta al personal técnico y auxiliar del sector cultural alcanzará a más de 10.000 personas y supondrá un coste de 14 millones de euros, mientras que la ampliación de la prestación extraordinaria por desempleo llegará previsiblemente a 35.567 artistas, con un coste estimado de 95,4 millones de euros, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Trabajo.

CRÍTICAS POR LA INCLUSIÓN DE LA TAUROMAQUIA

Pese a su aprobación, el Real Decreto ha recibido críticas de varias formaciones políticas, en especial por la inclusión del sector taurino en estas ayudas. Así, por ejemplo, la diputada de EH-Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha recordado que la fiesta de los toros "está fuera de época", mientras que desde ERC Joan Margall ha cuestionado si "torturar a un animal hasta matarlo es cultura".

También Unidas Podemos, a través de la diputada de En Comú Mar García Puig, ha criticado este texto por la inclusión de la tauromaquia, pese a admitir que las ayudas son "un pequeño paso en reconocer la importancia de la cultura". "Este no es el lugar, la tauromaquia no es cultura sino maltrato animal y nuestra sociedad ha dicho claramente que en su mayoría no quiere tobros", ha señalado.

Por el contrario, ha recibido el respaldo de otras formaciones como las del Grupo Popular, cuyo diputado Eduardo Carazo ha asegurado que se trata de "la derrota del sectarismo". "Nos alegramos de que no triunfen las tesis mas radicales: se trata de ser justos con todos y no discriminar a nadie", ha defendido.