Los creadores recaudan 15.500 millones en derechos de autor en 2025 en todo el mundo, un 11,3% más, según CISAC

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MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La recaudación mundial por derechos de autor alcanzó en 2025 una cifra récord de 15.500 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,3% respecto al año anterior, según el Informe sobre Recaudaciones Globales 2026 de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), publicado este miércoles.

No obstante, este crecimiento está condicionado por la incorporación en 2025 de The Mechanical Licensing Collective (The MLC), entidad estadounidense cuyas recaudaciones representaron aproximadamente el 52% del aumento anual. Sin tener en cuenta esta incorporación, el incremento de la recaudación mundial se situaría en el 5,3%, frente al 6,4% registrado en 2024 y el 7,8% de 2023.

Por sectores, la música volvió a concentrar la mayor parte de los ingresos, con 14.060 millones de euros, un 11,9% más. Le siguieron el sector audiovisual, con 760 millones (+8%); el dramático, con 230 millones (+12,4%); la literatura, que se mantuvo estable en 230 millones, y las artes visuales, que descendieron un 1,6%, hasta los 210 millones.

Los ingresos procedentes de plataformas digitales crecieron un 27,9%, hasta alcanzar los 6.570 millones de euros, por primera vez por encima de los 6.000 millones. Esta cantidad representa el 42,4% de la recaudación mundial, frente al 11,7% que suponía en 2016. En el ámbito musical, los derechos digitales representan ya el 45,6% de los ingresos del repertorio.

Por su parte, la música en vivo y ambiental generó 3.870 millones de euros (+7,7%), por encima de los ingresos de televisión y radio, que descendieron un 2,6%, hasta los 3.820 millones. En concreto, los derechos recaudados por música en directo aumentaron un 14,9%, hasta los 1.400 millones de euros. Las recaudaciones globales se sitúan ahora casi 7.000 millones de euros por encima de su nivel de 2016.

389,8 MILLONES EN ESPAÑA, UN 5,1% MÁS

En España, la recaudación por derechos de autor alcanzó los 389,8 millones de euros, un 5,1% más que en 2024, lo que sitúa al país en el octavo puesto mundial entre todos los repertorios. Por sectores, la música ingresó 322,5 millones, un 8% más, mientras que los derechos del ámbito audiovisual cayeron un 11%, hasta los 46,6 millones. El repertorio dramático creció un 6,4%, hasta los 13,2 millones, y las artes visuales aumentaron un 1,7%, hasta los 7,5 millones.

Por regiones, Europa siguió siendo la principal área por recaudación, con 8.090 millones de euros, un 6,2% más, lo que representa el 52,2% del total mundial. Estados Unidos y Canadá registraron el mayor incremento, del 26,5%, hasta situarse cerca de los 4.500 millones. América Latina y el Caribe alcanzaron los 847 millones (+9,8%); Asia-Pacífico superó por primera vez los 2.000 millones, con 2.010 millones (+4,8%), y África recaudó 92,4 millones (+3,2%).

El director general de CISAC, Gadi Oron, ha advertido de que, pese a la evolución positiva de los ingresos, el crecimiento no está garantizado ante el avance de la inteligencia artificial. "Nuestra prioridad debe ser garantizar que la tecnología fortalezca el sustento de los creadores, en lugar de mermarlo", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que la organización adoptó en junio el Compromiso de París sobre la IA, una declaración que insta a gobiernos, empresas tecnológicas e industrias culturales a garantizar que la creatividad humana siga siendo reconocida, protegida y remunerada de forma justa.