Cultura convoca los Premios Nacionales de Artes Plásticas y de Fotografía 2026, dotados con 30.000 euros

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta la Oficina de Difusión de la Danza, en el Auditorio Nacional de Música, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). La Oficina de Difusión de la Danza (ODD), dependiente de la Dirección General de Artes Esc
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta la Oficina de Difusión de la Danza, en el Auditorio Nacional de Música, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). La Oficina de Difusión de la Danza (ODD), dependiente de la Dirección General de Artes Esc - Isa Saiz - Europa Press
Europa Press Cultura
Publicado: lunes, 4 mayo 2026 10:05
Seguir en

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha convocado los Premios Nacionales de Artes Plásticas y de Fotografía 2026, dotados con 30.000 euros, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los Premios Nacionales de Artes Plásticas y de Fotografía recompensarán la meritoria labor de la persona o entidad galardonada en el ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones propias de cada uno de estos ámbitos culturales, bien como reconocimiento a la obra o actuación hecha pública o realizada durante el año 2025, bien en casos debidamente motivados, como reconocimiento a una trayectoria profesional.

Para la concesión de los premios se tendrán en cuenta la calidad de las obras o actividades recompensadas y su significación como aportación sobresaliente e innovadora a la vida cultural y artística españolas. No podrán ser susceptibles de ser galardonadas aquellas obras que sean creadas íntegra y exclusivamente por inteligencia artificial generativa.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado