Los discos de BTS, Ana Torroja, Kanye West o Ginebras, entre las novedades musicales de este viernes

Archivo - 20 November 2022, Qatar, Al Khor: South Korean singer Jung Kook of BTS performs during the opening ceremony of the FIFA World Cup Qatar 2022, prior to the Group A opening match between Qatar and Ecuador at Al Bayt Stadium. Photo: Adam Davy/PA Wi - Adam Davy/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los discos del grupo de K-pop BTS, Kanye West 'Ye', Ana Torroja o Ginebras, son algunas de las novedades musicales de este viernes 20 de marzo.

Así, los surcoreanos publican 'Arirang', su quinto álbum de estudio. Este trabajo marca el regreso de BTS tras una pausa porque los integrantes estaban realizando el servicio militar en Corea del Sur.

Por otro lado, Ye -antes conocido como Kanye West- publica su trabajo 'Bully', según anunció el artista el pasado mes de enero y confirmó Rolling Stone. Precisamente, el rapero actuará en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el próximo 30 de julio en el primer concierto que el da en España en 20 años.

En el ámbito hispano, Ana Torroja firma su regreso con 'Se ha acabado el show', un trabajo compuesto integramemnte por la exintegrante de Mecano y que nace de un momento de crisis personal en el que la artista consideró retirarse de la música.

En la escena indie española destacan los discos de Ginebras, 'Donde nada es para tanto', y de Mujeres, 'Es un dolor inexplicable', a los que se suma 'Alma de cántaro, el nuevo trabajo de Marquitos, anteriormente conocido como ODDLIQUOR.

Este último publica un disco de 15 canciones con muchas referencias a la música urbana y con colaborciones como J Balvin, con quien firma 'Orcasitas'.

En cuanto a la música internacional, la banda británica Ladytron regresa este viernes con 'Paradises', un nuevo álbum que actualiza su característico sonido synth-pop y electrónico.