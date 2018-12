Fundación Toro de Lidia celebra la decisión del TC sobre los 'toros a la balear': "La cultura popular debe protegerse"

Publicado 20/12/2018 19:10:59 CET

La Fundación Toro de Lidia ha celebrado este jueves la decisión del Tribunal Constitucional al declarar inconstitucionales varios artículos de la Ley de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en Baleares, que fue aprobada en 2017.

En este sentido, Chapu Apaolaza, portavoz de la fundación, ha señalado a Europa Press que la Constitución considera que "la cultura popular debe protegerse" y que la tauromaquia "está protegida por la ley". "La sentencia reconoce que la tauromaquia no se puede deformar de una manera delirante como hacía la 'ley de toros a la balear' para convertirla en una cuestión que no es", ha explicado.

Aunque se ha mostrado "prudente" porque aún no ha leído la sentencia, Apaolaza ha asegurado que la noticia "es muy buena". "No podemos hacer otra cosa que mostrar satisfacción y alegría porque el Tribuna Constitucional confirma una vez más que la tauromaquia y sus manifestaciones pertenecen a la cultura popular y que las administraciones no pueden modificarla a su gusto", ha dicho.

Por último, el portavoz de la fundación ha hecho hincapié en que "están muy contentos" y que la sentencia supone un "varapalo" para todos los poderes públicos que, en sus palabras, "utilizan la Administración para imponer su gusto y ejercer la censura". "Hoy el país es culturalmente más libre", ha sentenciado.