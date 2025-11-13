El ilusionista Mag Lari llega al teatro Marquina de Madrid con su espectáculo 'Strafalari'

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ilusionista Mag Lari llega a partir de este viernes, 14 de noviembre, con su espectáculo 'Strafalari' al teatro Marquina de Madrid. El show, estrenado en 2023, se podrá ver en la capital tras pasar por 150 teatros y auditorios de España y Francia.

El espectáculo dirigido a todas las edades combina ilusionismo con momentos íntimos y complicidad con el público, al que durante 90 minutos guía en un viaje entre la "risa, el asombro y la emoción", según su productora. El show podrá verse hasta el 11 de enero de 2026 en el teatro madrileño.

Premio Nacional de Magia, Mag Lari cuenta con más de 30 años de trayectoria, durante los cuales ha ofrecido más de 3.500 funciones.

Ha combinado su trabajo en escena con la televisión y la radio, colaborando con Andreu Buenafuente, Carlos Sobera, Albert Om o Javier Cárdenas, además de ser el director de 'Nada es imposible', el exitoso espectáculo el Mago Pop.

En 2016 fundó su propia escuela de magia en Barcelona y en 2021 inauguró 'La Casa dels Àngels", un espacio de experiencia mágica en Castellserà. Además, es autor de varios libros sobre magia y cultura pop, como 'Los Secretos de Mag Lari', 'Els Viatges de Mag Lari' y 'La magia de Michael Jackson.