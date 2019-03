Ken Follet: "No puedo decir a los catalanes qué hacer, pero para mí la independencia no está bien"

Actualizado 06/03/2019 23:07:19 CET

Presentación en España del musical 'Los pilares de la tierra'

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor galés Ken Follet se encuentra en España para presentar el musical 'Los pilares de la tierra', inspirado en su primera novela histórica homónima publicada en 1989 que refleja "los movimientos en favor de la tolerancia de los últimos años en Europa", aunque ha precisado que "la independencia no es uno de ellos", al ser preguntado por la situación en Cataluña. "No puedo decir a los catalanes qué hacer, para mí la independencia no está bien", ha señalado el autor en entrevista con Europa Press.

Follet ha explicado que la historia, que será llevada a la escena teatral por primera vez en octubre de 2020, tiene que ver con los "grandes cambios sociales de los últimos años en Europa" en un relato sobre la construcción de una catedral gótica en un pueblo de Inglaterra de la Edad Media. "No estamos en la Edad Media pero actualmente sí hay una reacción de rechazo a las luchas sociales, por eso creo en la tolerancia y no en los movimientos de independencia, en mi país la independencia es una mala idea porque la unión de Reino Unido ha beneficiado mucho a los ciudadanos, en eso creo", ha subrayado.

"En los últimos años han resurgido movimientos sociales como parte de una reacción a las luchas de los años 60, y la mayor parte de mi vida he vivido estos movimientos a favor de la tolerancia por eso se reflejan de alguna manera en mi trabajo", ha explicado el autor de 'best sellers' como la trilogía 'The Century' (2010 - 2014) o 'thrillers' como 'La clave está en Rebeca' (1980).

En este sentido, y en vísperas del Día de la Mujer, el 8 de marzo, ha dicho que el rol de las mujeres es fundamental en sus novelas. "En la historia reciente las mujeres han demostrado ser grandes gestoras, están a la cabeza de empresas y gobiernos, un ejemplo de esto es Inglaterra que ya tiene su segunda primera ministra y esto esta reflejado en mi vida y en mis libros, con mi primer éxito 'Eye of the Needle' (El ojo de la aguja) de 1978 la mujer era el centro de la historia, la heroína que terminaba matando a los chicos malos", ha apostillado.

Aunque la adaptación aún no está lista, Follet confía en que el papel de la mujer será relevante en la puesta porque en sus libros "todos los personajes importantes son mujeres". En 'Los pilares de la tierra', el personaje de Aliena de Shiring, hija del conde de Shiring, tras pasar por una serie de situaciones difíciles se hace cargo del condado de Kingsbridge y se convierte en su mejor gestora. "Siempre les he dado lugar a los personajes femeninos con un carácter fuerte", ha añadido el autor.

"LA REVOLUCIÓN DE LOS MUSICALES"

El musical será llevado a escena por los creadores de 'El médico', estrenado en 2018 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, y contará con el liderazgo de Rafael Argudo en la producción e Iván Macías como compositor de la música, quienes buscan hacer de 'Los pilares de la tierra' "la revolución de los musicales", según ha expresado Macías en la presentación a los medios.

"Estamos demostrando que se puede hacer un teatro musical distinto con una producción de mucha calidad. 'Los pilares de la tierra' sigue esa línea de mega musical y trataremos de llevar a escena toda la furia, la fuerza y la pasión que Follet le ha dado a esta historia", ha dicho el compositor sobre la obra, que contará con 30 actores y 20 músicos.

Por su parte, Argudo ha resaltado "la calidad visual que tendrá el espectáculo con escenarios enriquecidos virtualmente, en una experiencia 360 e inmersiva", aunque no ha detallado en qué teatro será el estreno en vista de que SOM Produce adquirió el Teatro Nuevo Apolo en octubre de 2018.

La producción empieza este mes un proceso de casting y de adaptación del texto, encargado al dramaturgo Félix Amador, que es posible "que tenga muchos cambios con respecto a la obra principal", ha agregado Follet, cuya obra ha sido llevada a una serie de televisión, una serie de radio, un juego de mesa y un juego de ordenador.

"Esto del teatro es nuevo para mi y no sé cómo se monta un musical con estas características, por lo que no creo que tenga especial influencia en el montaje. Ellos son los expertos y confío en que lo harán bien", ha añadido el creador del libro que ha vendido 26 millones de copias hasta el momento.