El estreno de 'ROM' de la Compañía Nacional de Danza en los Teatros del Canal cosecha la ovación en su oda al movimiento

La Compañía Nacional de Danza estrena 'ROM' en los Teatros del Canal con obras de Forsythe e Inger, del 12 al 15 de marzo en Madrid- CND

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Los diferentes rangos del movimiento en el cuerpo humano son la esencia del programa doble 'ROM', Range Of Motion, que la Compañía Nacional de Danza (CND) ha estrenado este jueves, 12 de marzo, en la Sala Roja de los Teatros del Canal, en Madrid, recibida con una gran ovación por parte del público.

El título del programa hace referencia a la memoria de los diferentes rangos del movimiento en el cuerpo, partiendo del lenguaje abstracto y algorítmico de William Forsythe, a la herencia expresionista y dramatúrgica de Johan Inger. De este modo, la compañía --que de nuevo conecta la tradición coreográfica con las búsquedas contemporáneas-- incorpora a su repertorio dos obras nuevas de ambos coreógrafos, bajo la dirección artística de Muriel Romero.

Así, la velada ha comenzado con 'The Second Detail', obra emblemática de Forsythe, considerada uno de los ejemplos más representativos de su estilo ya que, desde su estreno en 1991, la pieza ha permanecido en los programas de muchas compañías de danza clásica en todo el mundo. Forsythe lleva más de 50 años trabajando en el campo de la coreografía y cuenta con una obra reconocida por reorientar la práctica del ballet, alejándola de su identificación con el repertorio clásico y convirtiéndola en una forma de arte dinámico del siglo XXI.

La explosiva música electrónica de Thom Willems ha dado paso a esta pieza, poderosa y cargada de energía que celebra, junto al cuerpo balletístico, la expresividad y riqueza de los incontables pasos de danza en un ambiente complejo, lúdico y extremadamente físico.

El público ha sucumbido a los 22 minutos de impresionante técnica y amor por el movimiento puro, ante la evidente alegría de casi una veintena de bailarines, inmersos en un deleite desenfrenado que ensalza el potencial de todo el elenco.

A continuación, tras la pausa, la CND ha hecho bailar a los asistentes con un viaje de emociones gracias a 'Become', de Johan Inger, coreógrafo sueco que en 2015 creó para la CND 'Carmen', una de las obras más celebradas y representadas por la compañía.

En el caso de esta pieza, de 24 minutos, aborda el cambio y la transformación desde una perspectiva íntima y poética. Estrenada por Take Off Dance en el Festival de Itálica (Sevilla) en junio del año pasado, los bailarines han convertido el escenario en un espacio de transformación donde celebran la capacidad de reinventarse y en el que la unión y el esfuerzo son los motores que impulsan el arte, lleno de color y movimiento.

Para preparar este programa, Romero ha contado con la participación de dos stagers de la obra de William Forsythe: Stefanie Arndt y Amy Raymond y las de Johan Inger y su asistente coreográfica, Carolina Armenta. 'ROM' se podrá disfrutar hasta el 15 de marzo en la capital.