Los museos podrán abrir en la fase 1 con un aforo del 30% sin audioguías y guardando 2 metros de distancia

Deberán valorar el adecuado producto desinfectante en las superficies con valor histórico o artístico

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los museos podrán abrir en la fase 1 de la desescalada, en la que la mayoría de autonomías entran el próximo 11 de mayo, con un 30 por ciento de aforo, manteniendo una distancia de seguridad de dos metros y con los elementos táctiles para el visitante inhabilitados, sin audioguías ni folletos. La reducción del aforo deberá aplicarse a cada una de sus salas y espacios públicos.

Así lo refleja la orden publicada por el Ejecutivo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Aunque una de las comunidades que no entra en la fase 1 es la Comunidad de Madrid, los grandes museos de la capital, el Prado, el Reina Sofía y Thyssen-Bornemisza, ya habían anunciado que no abrirían sus puertas al público el lunes 11 de mayo. "No se trata de volver pronto, sino de volver bien", señalaron a Europa Press fuentes del Museo del Prado.

En todo caso, aquellos museos que sí abran deberán llevar a cabo una limpieza y desinfección periódica del museo. No obstante, se deberá valorar que las superficies a tratar revistan o no valor histórico o artístico, adecuando el producto desinfectante al bien cultural sobre el que se vayan a aplicar. En los procedimientos de limpieza se incluirán también las superficies exteriores de vitrinas que hayan podido ser tocadas por el visitante.

En todo caso, los museos deberán adecuar sus instalaciones para garantizar la protección tanto de los trabajadores como de los ciudadanos que los visiten. Entre otras medidas, se podrá establecer la alteración de recorridos, la ordenación de entradas y salidas, o la exclusión de salas que no permitan mantener la distancia mínima de

seguridad. Solo estarán permitidas las visitas y no se permitirá la realización de actividades culturales ni didácticas.

INDIVIDUOS O UNIDAD FAMILIAR

Estas visitas serán individuales, entendiendo como tales tanto la visita de una persona como la de una unidad familiar o unidad de convivencia análoga, siempre que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de dos metros.

El límite de aforo previsto será objeto de control tanto en la venta en taquillas como en la venta online de entradas. Para ello, si fuera necesario, cada museo pondrá a disposición del público un número máximo de entradas por tramos horarios y se recomendará la venta online de la entrada y, en caso de compra en taquilla.

Todo el público, incluido el que espera para acceder al museo, deberá guardar una distancia de seguridad interpersonal de dos metros, A estos efectos, se deberán colocar en el suelo vinilos u otros elementos similares para marcar dicha distancia en zonas de acceso y espera. El personal de atención al público recordará a los visitantes la necesidad de cumplir esas pautas tanto en las zonas de circulación como en las salas de exposición. El servicio de consigna no estará disponible.

En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, tales como taquillas o mostradores de información, se ubicarán dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados.

Se instalarán mamparas o elementos de protección similar en aquellos puntos tales como taquillas o mostradores de información que impliquen un contacto directo entre trabajadores y público visitante. Asimismo, deberá establecerse la señalización necesaria en los edificios e

instalaciones, e informar a los ciudadanos a través de sus páginas web y redes sociales de las medidas de sanidad e higiene de obligado cumplimiento durante las visitas, y de las que correspondan en su caso a las Administraciones o entidades titulares o gestoras de los mismos.