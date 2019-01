Las obras maestras del Prado se mostrarán en 71.500 cupones de la ONCE como parte de la celebración de su bicentenario

Publicado 23/01/2019 13:48:22 CET

Un total de 71.500 cupones de la ONCE mostrarán las pinturas más importantes del Museo Nacional del Prado, en el marco de la celebración del bicentenario del museo, el 19 de noviembre, como parte de un proyecto que "junta la ilusión con la pintura en un mensaje cultural importantísimo", según ha explicado en la presentación a la prensa el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda.

"Son cupones con referencias claras de cuadros del Prado, lo más significativo de los últimos 200 años de la pintura española, para llevar el arte a más personas", ha señalado Carballeda, este 23 de enero en la pinacoteca.

La serie denominada '12 meses, 12 obras maestras' comenzará el 27 de enero con el cupón protagonizado por 'Mesa de los pecados capitales' del Bosco, al que le seguirán ilustraciones como 'Autorretrato' de Durero, 'Las tres gracias' de Rubens, 'El 3 de mayo en Madrid' o 'Los fusilamientos' de Goya, 'Las meninas' de Velázquez, entre otras. A estos doce cupones se unirá uno más, correspondiente al sorteo del 19 de noviembre que coincide con el día del bicentenario, que estará ilustrado por 'Dánae recibiendo la lluvia de oro' de Tiziano.

Sobre las obras seleccionadas, el director adjunto de Conservación del Museo del Prado, Andrés Úbeda de los Cobos, ha señalado que "se han escogido pinturas que son iconos de valor para que a través de estos cupones se recuerde al Museo del Prado".

A la iniciativa en los cupones, se une también la exposición 'Hoy toca el Prado' que vuelve al museo tras recorrer diferentes ciudades de España desde 2015, con una selección de imágenes en relieve de obras representativas del Prado que pueden ser recorridas o tocadas con las manos para permitir su lectura a personas invidentes.

La técnica de reproducción en relieve desarrollada por los Estudios Durero y denominada 'Didú' permite aplicar diferentes texturas y volúmenes, para conseguir una experiencia que se acompaña con audio, según ha explicado Úbeda.

"La exhibición es una oportunidad para que las personas invidentes puedan tocar y conocer por primera vez un Greco o un Velázquez, en un lugar tan mágico como el Prado", según ha agregado Carballeda, quien ha asegurado que estas iniciativas buscan que "España y el Museo del Prado sean vistos como referentes de la cultura".

TOCAR LA PINTURA

Así, personas invidentes como Maria Ángeles y Luis Natalio, que han visitado la exposición, han podido tocar 'El caballero de la mano en el pecho' del Greco por primera vez y vivir un momento "muy emocionante", según han explicado a Europa Press.

"Si no fuera por el Prado y la ONCE nunca me hubiera imaginado tocar un cuadro, es otra forma del ver el arte, que muchos ciegos desconocemos porque no tenemos acceso", ha dicho Maria Ángeles sobre la exposición, desarrollada por el Área de Educación del Museo con la colaboración de profesionales con discapacidad visual.

Por su parte, a Luis Natalio, un sexagenario que forma parte de la Fundación ONCE, le ha sorprendido la "definición del personaje del cuadro" del que ha detallado el pelo, la barba, la empuñadura de la espada y la posición de la mano. "Es una sensación muy bonita y creo que incluso para personas videntes puede ser una gran oportunidad, porque estas tocando la pintura", ha agregado.

También forman parte de la muestra obras como 'Noli me tangere' de Correggio, 'La fragua de Vulcano' de Velázquez, 'El quitasol' de Goya, 'La Gioconda' del Taller de Leonardo da Vinci y 'Bodegón con alcachofas, flores y recipientes de vidrio' de Van der Hamen.