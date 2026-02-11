'Opening Menorca 2026': 18 días de arte, cultura y artesanía del 7 al 24 de abril

Menorca da a conocer sus propuestas culturales en su 'Opening 2026', presentado en el Espacio 23 de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Menorca celebrará, del 7 al 24 de abril, la primera edición de 'Opening Menorca 2026', 18 días de intensa actividad cultural, con una agenda diseñada junto con las galerías de arte, museos y artistas locales, nacionales e internacionales para dar el pistoletazo de salida a la temporada turística, apostando por el arte como eje de su promoción.

Se trata de la principal apuesta de promoción de la isla para el año 2026, centrada en el impulso del arte contemporáneo y la desestacionalización del destino, como argumentaron en su presentación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) desde el Consell Insular de Menorca y la Fundació Foment del Turisme.

Esta semana, la iniciativa se ha vuelto a presentar en Madrid, en un evento en el que se ha insistido en la importancia de "poner el arte en el centro y demostrar que Menorca es cultural en la foto de todo el año", como han señalado durante la presentación.

La música también tendrá un papel protagonista en esta iniciativa, sin olvidar espectáculos de danza y otras actividades culturales. La programación completa se presentará el próximo 7 de abril, en el Teatro Principal de Mahón.

En la presentación, el presidente del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, ha destacado que, entre toda la oferta cultural de la isla (reserva de la Biosfera desde 1993), destaca "la oferta de las galerías". "Menorca tiene más de 35 galerías de arte, muchas para un territorio tan pequeño y son galerías de todo tipo, desde pequeñas hasta más grandes", ha señalado.

Una de estas pequeñas galerías es Encant, ubicada en la capital (Mahón), un espacio comprometido con el arte contemporáneo y los artistas locales, que celebra este año su 25 aniversario. "La gente tiene que perder el miedo a visitar las galerías" ha reclamado su directora Elvira González, al tiempo que ha animado a los visitantes a perderse por "las calles y caminos de Menorca, para disfrutar de la isla, no solo en verano".

La presentación también ha contado con la presencia de dos pintores menorquines: Carlos Mascaró --especializado en la representación de espacios cotidianos, con detalle y minuciosidad, donde destaca el uso de la luz y el realismo-- y Marc Jesús, cuyas obras se caracterizan por el uso de colores brillantes y escenas cotidianas. También han asistido chefs como Pau Sintes (del Boutique Hoteles Cristine Bedfor) y Emilio San Blas (de Casa Emilio).

"El objetivo es crear un abanico de eventos culturales que sitúe la isla en un imaginario artístico internacional y que atraiga tanto al público local como al público de fuera de la isla. Creemos una Menorca cultural, sostenible y activa durante todo el año", han defendido sus promotores.