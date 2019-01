'Patacho' Recio (SGAE), tras no aprobarse los nuevos estatutos: "Pedimos al Ministerio de Cultura que actúe"

Publicado 27/12/2018 20:33:27 CET

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El músico 'Patacho' Recio ha solicitado al Ministerio de Cultura que actúe después de que la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) no haya aprobado los nuevos estatutos por lo que la entidad no estaría cumpliendo con el requerimiento del Ministerio de Cultura y Deporte que vencía este viernes 28 de diciembre en el que se pedía a la entidad adaptarse a la normativa europea.

"Lo que pedimos es al Ministerio que actúe, que solicite la intervención al juez oportuno, restituya a la junta directiva y se inicie un proceso de reforma de estatutos bajo la tutela del Ministerio y una convocatoria de elecciones con todas las garantías", ha asegurado el autor en declaraciones a los medios al término de la asamblea, celebrada este 27 de diciembre en Madrid.

El autor ha reconocido que están "a la espera de las próximas horas y en función de lo que ocurra" se tomará "una decisión u otra". "Si el Ministerio actúa lo apoyaremos y si el Ministerio no actúa pues iniciaremos el proceso de retirada de la SGAE", ha indicado.

En este último supuesto, ha adelantado que "muchos socios" se plantean la retirada aunque ha precisado que no van "a adelantar números porque es una situación delicada". "No vamos a adelantar números ni nombres, hay compañeros que tienen miedo a posibles represalias y de momentos no doy ningún nombre", ha zanjado.

Además, ha denunciado que la actual junta directiva "estaba ilegitimada" al haber sido elegida "por un proceso electoral que no cumplía las garantías legales precisas". "A lo mejor si dimiten todos en bloque y convocan elecciones mañana mismo con todas las garantías bajo el amparo del Ministerio podría ser la solución", ha indicado, sin olvidar "el problema de lo ocurra mientras tanto en el proceso con cuestiones económicas o fiscales".

Recio --que se presentó a las elecciones a la presidencia de la SGAE aunque finalmente retiró su candidatura a los comicios en protesta contra el presidente-- también ha lamentado la falta de unidad existente: "Hay intereses diferentes entre los colegios pero puede haber consenso y acuerdo que lleve a la lógica que lleve a la buena gestión de los derechos y una gestión justa de los mismos". "Si se convocan elecciones con garantías donde el socio pueda participar es una oportunidad", ha aseverado.

Por último, ha arremetido contra la actual junta directiva que, a su juicio, "no merece estar a cargo de la SGAE". "Por un lado estamos preocupados y por otro con una esperanza enorme y a la espera de mañana a ver si el Ministerio da el paso que se supone que debe dar al haber incumplido SGAE", ha apostillado.

Por su parte, el cantautor Ismael Serrano ha reconocido tener una "sensación agridulce" tras la asamblea de este jueves en la que "ha quedado claro que hay un sector muy crítico con la actual junta". Además, ha destacado que "hay ganas" de que la actual SGAE cambie pero ha apelado al "compromiso de los autores".

"Estoy un tanto triste porque la situación es dramática, porque la intervención del Ministerio está a la vuelta de la esquina y siendo tan triste a lo mejor no es tan mala porque muchos no estamos representados", ha lamentado.