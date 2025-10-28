PP y PSOE tumban en el Senado una iniciativa de Vox para prohibir la celebración de fiestas islámicas

Archivo - Varias personas rezan durante el Eid al-Adha, la Pascua del Cordero, a 7 de junio de 2025, en Ceuta (España). Es una de las celebraciones más importantes del calendario islámico conmemorando la devoción del profeta Ibrahim (Abraham), quien estuv - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mayoría absoluta del PP en el Senado junto con el apoyo del PSOE ha rechazado este martes una iniciativa de Vox que pretendía prohibir la celebración pública de 'Eidul Adha', la llamada 'Fiesta del cordero' u otras conmemoraciones similares al considerarlas "prácticas incompatibles con la identidad y los usos y costumbres" de España.

Además, la iniciativa de Vox -que ha sido rechazada con 29 votos en contra y tan solo uno a favor- pedía que se respetase y protegiesen las "tradiciones" españolas frente al avance de "costumbres ajenas impulsadas por políticas de cesión ideológica, electoralismo o presión económica". Asimismo, en el texto centraban dicha protección en la gastronomía "tradicional española" frente a la 'halal' -que la conforman alimentos que estén permitidos consumir por las personas musulmanas-.

Por otro lado, la iniciativa pedía que se conservasen fiestas laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable como el 1 de enero, Año Nuevo; 6 de enero, Epifanía del Señor; Jueves Santo; Viernes Santo; 15 de agosto, Asunción de la Virgen; 1 de noviembre, Todos los Santos; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; 25 de diciembre, Natividad del Señor.

Además, Vox quería que se recuperasen fiestas como el 25 de julio, Santiago Apóstol; 19 de marzo, San José; el Corpus Christi; la Ascensión; 29 junio, Santos Apóstoles Pedro y Pablo.